«Doctor Explosion», de Munich 98 a Gijón 2026

«Telstar Sessions» es lo nuevo de «Doctor Explosión» y tiene casi treinta años. Las tres versiones que la banda asturiana grabó de forma algo improvisada en Munich en 1998 durante una «larga noche de insomnio» acaban de volver a ver la luz con una nueva mezcla a la que se han añadido más coros y unos teclados. El rescate de este trabajo, donde se pueden escuchar «Soy así» de «Los Salvajes», «Bugulú» de «Los Albas» cantado por el bajista Félix Domínguez (que el viernes se subirá al escenario como invitado ) y «Softly, Softly» de «The Equals» enlazada con «I Try» de «Powder» se presentará en directo este viernes en la sala Acapulco de Gijón (20.30 horas, 19 euros), en un concierto que abrirán «Screamin’ Pijas».

El cantante y guitarrista Jorge Muñoz Cobo llega a este concierto acompañado por su formación actual (Conrado Martín a la batería, Daniel Montero al bajo y César Crespo a la guitarra) y aunque la fecha viene a ser la presentación oficial, el músico gijonés llega a ella después de acabar una gira en solitario en un nuevo formato donde empezó a mover ya las copias de este «Telstar Sessions».

Estos «conciertos íntimos» nacieron a raíz de la reedición del «Vivir sin civilizar». Ideó una fórmula sencilla para hablar del disco, contar alguna anécdota e interpretar algunas canciones del repertorio de «Explosion» que no suenan habitualmente. Ya lleva como treinta fechas en año y medio, ha tocado en librerías, casas de cultura y otros recintos singulares y en las últimas fechas ha empezado a adelantar lo que será el repertorio de lo que será el nuevo LP de la banda en 2026, del que ya tiene una decena de canciones. Una de ellas, «Las cosas se rompen», la compuso pensando en grabarla con Jorge Martínez. Ahora, tras la muerte del líder de «Ilegales», Jorge Muñoz no puede evitar la emoción la referirse al que ha sido un amigo desde que se lo presentaron cuando él tenía solo once años y descubrió a una persona mayor que también coleccionaba y le gustaba jugar con soldaditos de plomo, como a él.

Esa canción de «Las cosas se rompen» formará parte de ese nuevo disco, que se sitúa en el horizonte de Gijón 2026, pero la historia de «Telstar Sessions», el EP que presentarán este viernes en Acapulco, se dispara en otra dirección. El viaje al pasado y a la recuperación de la grabación tiene que ver con otro «Ilegales», Alfonso Lantero, batería de Jorge Martínez a finales de los años ochenta. Lantero coincidió hace dos años en una fiesta en Francia con Christian Höck, el mismo tipo que en 1998, cuando «Explosion» estaban en Munich para tocar en el mítico Atomic Café se les acercó una noche y les dijo que por qué no se pasaban por su estudio analógico y grababan algo.

Retomado el contacto con Höck por mediación de aquella charla casual con Lantero, Jorge «Explosion» pudo hacerse con los masters. Como nunca le había convencido el sonido de aquel trabajo, que editó el sello independiente de Munich Fourtune Records, para la reedición se fue a los estudios de su amigo Esteban Hirschfeld, que añadió unos teclados. También se añadieron coros y se potenció el bajo de Félix, que en la edición original había quedado algo sepultado por la voz y la guitarra.

Toda la peripecia que rodea esta redescubrimiento de las «Telstar Sessions» tiene también mucho que ver con la forma en que fueron grabadas, porque a la invitación de Hocks la banda respondió sobre la marcha. No estaba en aquel viaje a Munich Varo, el batería de la formación original, porque se había puesto enfermo, y fue Pibli González el que lo sustituyó. La banda habló brevemente de las canciones que podían grabar. Dijeron que sí a Hocks y en aquella «larga noche de insomnio» resolvieron todo lo necesario: grabación, mezcla y, casi, casi hasta la edición.