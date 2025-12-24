Empujón de más de 200 menús navideños para la Cocina Económica de Gijón

La solidaridad se sienta a la mesa. La patronal asturiana de hostelería y turismo, Otea, y Coca-Cola han unido fuerzas para entregar a la Cocina Económica de Gijón más de 200 menús navideños y lotes de alimentos para repartir a familias en situación de vulnerabilidad. Profesores y alumnos del Centro de Formación de Otea en Olloniego elaboraron durante el fin de semana los menús, mientras que voluntarios de Coca-Cola también han puesto su granito de arena para el embolsado y distribución de las comidas.

"La hostelería va más allá de los negocios; es, ante todo, vocación de servicio y cercanía, y Otea debe estar integrado para contribuir a estas necesidades", subrayó Javier Martínez, presidente de Otea, mientas que Ignacio Blanco, presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, de la que depende la Cocina Económica, señaló que esta iniciativa es "un ejemplo" de las muchas aportaciones que reciben. "Vivimos gracias al apoyo tan enorme que tenemos", afirmó. Los usuarios de la Cocina Económica podrán elegir entre dos alternativas esta Nochebuena. En el menú donado por Coca-Cola y Otea habrá pastel de cabracho, bombón de merluza y carrilleras de ternera. El preparado en la casa contiene sopa de gallina con fideos, salpicón de pescado y marisco, chuletas de Sajonia con puré de patatas y frutas y dulces navideños.

"Tendremos la casa llena en Nochebuena", avanzó Ignacio Blanco, que apuntó que, en Navidad, incluso más gente necesitada recurre a la Cocina Económica. Blanco explicó que, por la calle Mieres, pasa "un perfil variado" de personas. "Viene mucho migrante y persona sin hogar, pero cada vez es más frecuente el perfil de persona con trabajo y vivienda a la que el alquiler le consume casi todos los recursos", comentó Blanco, que también hizo un llamamiento a la ciudadanía para donar ropa interior y calcetines.