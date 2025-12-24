Más espacio y nueva tecnología: el salto del servicio de Digestivo del Hospital de Cabueñes

El servicio de Digestivo del Hospital Universitario de Cabueñes cerrará en apenas unas jornadas un año "de crecimiento", en el que ha conseguido avances relevantes. Uno de ellos ha sido la habilitación de una nueva sala de endoscopia digestiva que ya ha dado grandes resultados a la hora de llevar a cabo intervenciones complejas y reducir los tiempos de espera. Asimismo, en 2025 también se han renovado por completo los equipos endoscópicos. "Estos cambios han supuesto un salto de calidad tremendo", afirma José Martín Pérez Pariente, jefe del servicio de Digestivo.

Este profesional gijonés acumula 23 años al pie del cañón en el Hospital de Cabueñes, al que llegó después de haber completado Medicina en la Universidad de Oviedo y su etapa de residente en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Desde hace siete años, Pérez Pariente está al frente de un servicio que en la actualidad cuenta con una veintena de adjuntos y ocho residentes.

De esta larga trayectoria guarda un sinfín de recuerdos. Entre ellos se cuelan los instantes "muy duros" que se vivieron en la pandemia ocasionada por el coronavirus, cuando las listas de espera se vieron multiplicadas. Ahora, Pérez Pariente celebra que "los tiempos de espera están muy reducidos". Un ejemplo de ello son las endoscopias que "en su mayoría se están haciendo en menos de un mes".

Para alcanzar esta mejora ha resultado clave que en los últimos meses se renovaran los equipos y se ganara una nueva sala. Ese espacio, por el que pasarán 1.500 personas al año, se encuentra en la primera planta, junto a las otras cuatro salas de endoscopias que ya tenían a su disposición previamente. Además, utilizan otra para pruebas funcionales, por lo que en total emplean seis espacios.

Por la izquierda, sentados, Elena Fernández, Laura Sánchez, Alfonso Carballal, Alejo Mancebo, Julio Santa Cruz, Andrés Amador, María José Quintana, Covadonga García y Arancha Álvarez. De pie, junto a la ventana, José Martín Pérez Pariente, Adriana Ríos, Zhuraida Salman, Francisco Javier Aira y María Rodríguez. / Ángel González

La nueva sala les está permitiendo atender con mayor agilidad los casos urgentes, como los relacionados con patologías neoplásicas, sin interferir en la programación habitual del resto de dependencias. Con ello, han logrado evitar retrasos y cancelaciones. Asimismo, ese espacio que han ganado les sirve para optimizar la programación de colonoscopias para los participantes del programa de cribado poblacional de cáncer de colon, dirigido a personas de entre 50 y 69 años que han dado un resultado positivo en el test de detección.

Pérez Pariente explica que esta sala "se solicitó hace tiempo y, por suerte, se consiguió". "Hasta que la tuvimos, había que desprogramar endoscopias más sencillas. Por lo tanto, nos ha permitido agilizar nuestro trabajo, reducir los tiempos de espera y no tener que cancelar citas ya programadas", asevera el jefe del servicio de Digestivo de Cabueñes.

Respecto a aquellos pacientes que han dado positivo en el test de detección de cáncer de colon, resalta que "es muy importante que no tengan que esperar, porque en esos momentos hay bastante ansiedad". "Aquí lo que hacemos es buscar lesiones previas, no tumores, para evitar el cáncer. La tasa de resolución en endoscopias para dar con esas lesiones es de más del 95 por ciento", subraya.

Este profesional y el resto de sus compañeros del servicio defienden la relevancia de comprender que "el cáncer de colon se puede prevenir con una prueba muy sencilla y que hacerse el cribado salva vidas". "Animamos a la población de esas edades a que se hagan el test cada dos años. Por ahora, estamos cerca del 50 por ciento del total de la población de esas edades, y tenemos el reto de alcanzar esa cifra, ya que entendemos que es una suerte contar con un programa que evitar llegar a tener un tumor que es de los más frecuentes. En definitiva, es una garantía de salud", reivindican.

Por otro lado, Pérez Pariente hace hincapié en el avance que supuso la renovación completa de los equipos de endoscopia. Con ello, se han incluido módulos de inteligencia artificial para detectar pólipos y lesiones en imágenes que se van procesando de forma continua. "El rendimiento está siendo muy bueno, ya que tiene una tasa de detección de pólipos muy alta. Todas las exploraciones que hacemos ya tienen ese filtro", comenta el jefe de Digestivo, quien sostiene que la IA "es una herramienta a la que hay que subirse".

Precisamente, una de las principales características de este servicio es su capacidad de reinventarse y ser pionero en llevar a cabo técnicas novedosas. Un claro ejemplo de ello fue la incorporación del procedimiento miotomía endoscópica peroral (POEM), que permite tratar el trastorno motor esofágico crónico, especialmente la acalasia, una alteración que impide el paso de alimentos al estómago por un mal funcionamiento del esófago. "Empezamos el año pasado, siendo los primeros en Asturias, y ya llevamos trece pacientes. Sentimos mucha satisfacción porque los beneficiarios pasan a hacer una vida normal", celebra Pérez Pariente, quien estima que su equipo está preparado para la fusión de las áreas sanitarias del Principado. "Es un reto, pero también una gran oportunidad", apunta.

Más allá de lo conseguido, en Digestivo de Cabueñes se marcan distintos retos. Entre ellos figura el seguir potenciando la investigación y la docencia en un servicio por el que al año pasan 25.000 personas y en el que tienen más de 25 estudios científicos activos, incluyendo varios ensayos clínicos.