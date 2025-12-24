La Obra Sindical de Contrueces recibe 4,1 millones como barrio degradado

A falta de unos días para que acabe el año, e incluyendo los asuntos fuera del orden del día establecido, la Junta de Gobierno daba ayer luz verde a acuerdos vinculados al pago de las subvenciones que reciben los vecinos de la Obra Sindical de Contrueces e Inuesa (Tremañes) dentro del programa de rehabilitación de barrios degradados, que cuenta con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En el caso de la Sindical de Contrueces, que tras un largo periplo de incidencias, iniciaba hace unos meses las obras de su fase 1, la subvención concedida es de 4,1 millones a repartir en dos anualidades: 2,7 este año y 1,3 el año que viene.

Algo más de 1,3 millones de ese total es la financiación europea y el resto lo pone el Ayuntamiento. Al proceso de Contrueces le queda pendiente determinar que unidades de convivencia cumplen con las condiciones de vulnerabilidad que se incluyen en los fondos europeos y que, en el caso de la Sindical, conllevarían el reparto de unos 321.000 euros. La clave está en la fiscalidad ya que la ayuda municipal tributa pero no la que depende de los fondos PRTR, con lo cual las viviendas que sean declaradas vulnerables verán como parte del dinero de la subvención pasa de municipal a europea y no tributará.

Determinación de vulnerabilidad que ya quedó aprobada para los vecinos de las fases 3 y 4 de Inuesa en el expediente al que también se dio el visto bueno ayer en Junta de Gobierno. Son 311.900 euros y hay 37 unidades de convivencia beneficiarias –se quedan fuera 9 peticiones–con partidas de 9.500 y 5.100 euros, según las viviendas. Además, la Junta dio el visto bueno a la subvención en especie para esa misma rehabilitación por cerca de 400.000 euros, tras la recepción de las obras que tuvo lugar en abril. La inversión total de esta rehabilitación fue de 5,9 millones con una financiación PRTR de 1,5 millones.

Fue el director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, quien dio cuenta de estas aprobaciones en Junta de Gobierno, que llegan "tras una tramitación de gran complejidad jurídica porque ha sido muy difícil adaptar los requisitos técnicos que marca la financiación europea a unas convocatorias de barrios degradados realizadas ya hace años por el Ayuntamiento". En la misma Junta, aunque al margen de esas complicaciones, se dio el visto bueno a la certificación final de otra obra con fondos PRTR: la intervención en la batería alta de Santa Catalina para convertirla en un centro de interpretación como nuevo elemento de atracción turística de la ciudad. La obra desarrollada costó 623.000 euros.

Compromiso con Cimavilla con o sin los fondos Feder

También hizo referencia Paíno a la resolución que convierte en definitiva la decisión de no conceder al proyecto municipal "Cimavilla 2030" los fondos Feder a los que se aspiraba. Gijón había planteado una batería de proyectos para los que pedía una ayuda europea de 12 millones. Ni convenció el plan, ni las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento contra la denegación inicial. "Hemos recibido un oficio de la Subdirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda que en nueve palabras ventila nuestras alegaciones. No nos parece que las hayan valorado en su totalidad ni de una manera técnicamente rigurosa", concretó Paíno.

El directivo municipal, y también dirigente forista, volvió a confirmar que la intención del gobierno de Carmen Moriyón es llevar adelante todas las propuestas que para Cimavilla se incluyeron en ese documento. "Tardaremos un poco más que si hubiéramos tenido los fondos europeos pero las haremos todo lo rápido que sea posible", sentenció.

Concurso de méritos para 24 puestos en el Ayuntamiento

El procedimiento de concurso específico de méritos ha sido el elegido por el Ayuntamiento para dar cobertura a 24 puestos singularizados de la estructura municipal en el primero de serie de procesos para cubrir de manera definitiva puestos que ahora están cubiertos de manera provisional. Entre estos 24 puestos están cinco jefaturas de servicio, diez jefaturas de sección, dos puestos de dirección de centros municipales integrados, tres de gestores administrativos, tres de informadores turísticos y el responsable del Archivo.

Además, la Junta de Gobierno autorizó 101.000 euros para mejoras en el pavimento de la plaza del Carmen, que ejecutará Alvargonzález Contratas y la ampliación hasta marzo del plazo para la ejecución de las obras de urbanización de la Pecuaria. A contratación, por otra han salido las licitaciones para el servicio 11x12 por cerca de un millón de euros y para los seguros del Ayuntamiento por 7,4 millones en el total del contrato con todas sus prórrogas.