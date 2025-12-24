Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada "a la intemperie" en la terraza de su casa

La actuación de la Policía Nacional fue clave ayer por la tarde en Gijón para auxiliar a mujer de avanzada edad que se había quedado encerrada "a la intemperie" en la terraza de su casa por un descuido. Los agentes desplazados, dentro de lo que se conoce como auxilios humanitarios, intervenciones muy comunes en la ciudad, lograron accedr a la vivienda y rescatar a la nonagenaria.

La intervención tuvo lugar en la tarde del martes. La mujer, de 97 años, salió a la terraza de su piso, ubicado en la calle Ramón y Cajal. En la sexta planta. De pronto, la puerta de la terraza se cerró por dentro y la afectada no pudo entrar de nuevo. Así estuvo varias horas, hasta que la vieron unos vecinos y dieron aviso a emergencias.

Los agentes se desplazaron hasta la calle Ramón y Cajal y lograron entrar a la vivienda por el método del resbalón. Una vez en el interior del piso acudieron hasta la terraza y rescataron a la mujer, con frío por las horas que estuvo a la intemperie. Es por ello que dieron aviso a los servicios sanitarios para que atendiesen a la afectada.