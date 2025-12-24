El vermú de Nochebuena resiste a la lluvia en Gijón entre tradición, reencuentros y brindis contenidos: “Venimos todos los años, es tradición ya”

Ni la lluvia ni el cielo gris lograron borrar una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad gijonesa. El vermú de Nochebuena volvió a reunir esta mañana a grupos de amigos y familias en distintos puntos de la ciudad, aunque con un ambiente más contenido que en otros años. Aun así, las ganas de verse, brindar y mantener la costumbre pesaron más que el mal tiempo.

Un punto de encuentro para quienes vuelven a casa

La Ruta de los Vinos fue el punto de encuentro elegido por el grupo de amigos de Laura Cerezo: “Venimos todos los años, es tradición ya”, contaba, mientras reconocía que el plan tenía límite: “Aquí estaremos hasta que mi abuela me llame y me diga que tengo que ir a cenar”.

A su lado, Daniel Paniagua, Laura Menéndez, Aldara González y Juan Mauricio cuentan que esta cita es la excusa perfecta para reencontrarse. “Vivimos todos fuera y este es el día que nos juntamos”, explicaban los integrantes del grupo en el que había personas llegadas desde A Coruña, Madrid o incluso Edimburgo.

Aun así, todos compartían la misma idea: reunirse, aunque el día no acompañara. “El día no ayuda mucho, pero aquí estamos”, resumían, reconociendo que habían llegado sobre la una del mediodía y que, aunque había “poca gente”, el ánimo seguía intacto.

Hasta donde deje el tiempo

El plan era sencillo y compartido: “Venimos a tomar el vermú tranquilamente, unas horitas”, comentaba Margarita Valdés, portavoz improvisada de un grupo formado por cuatro familias. “De normal hay mucho ambiente y se cantan villancicos…”, bromeaba, aunque reconocía que la lluvia había enfriado un poco la tarde.

Otros grupos optaron por planes más prudentes. “Tomaremos el vermú y lo que aguantemos”, explicaban Manuel Prados, Laura García, Daniel Molina, Sara Martínez, Marta Morales y Ancil Cisneros.

También hubo quienes prefirieron cumplir la tradición de forma más breve. “El plan es reunirnos con amigos, tomar algo para festejar la Nochebuena y luego ir a casa a preparar la cena”, explicaba Sandra Morín, acompañada de Marina Tres Palacios, Fernando Tres Palacios, Arturo Merediz, Paula Prendes y María José Fresno. “El vermú por la mañana y para casa”, añadían.

A pesar de todo, el balance era positivo. “Fastidia un poco la lluvia, la verdad, pero, por otra parte, fenomenal”, resumían. Y concluían con una idea compartida por muchos: “Siempre hay que aprovechar cualquier ocasión para reunirse con amigos”.