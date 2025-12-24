Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

El vermú de Nochebuena resiste a la lluvia en Gijón entre tradición, reencuentros y brindis contenidos: “Venimos todos los años, es tradición ya”

Grupos de amigos y familias mantienen la costumbre de reunirse a mediodía

El vermú de Nochebuena resiste a la lluvia en Gijón entre tradición, reencuentros y brindis contenidos

El vermú de Nochebuena resiste a la lluvia en Gijón entre tradición, reencuentros y brindis contenidos

Ver galería

El vermú de Nochebuena resiste a la lluvia en Gijón entre tradición, reencuentros y brindis contenidos / Ángel González

Demi Taneva

Ni la lluvia ni el cielo gris lograron borrar una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad gijonesa. El vermú de Nochebuena volvió a reunir esta mañana a grupos de amigos y familias en distintos puntos de la ciudad, aunque con un ambiente más contenido que en otros años. Aun así, las ganas de verse, brindar y mantener la costumbre pesaron más que el mal tiempo.

Un punto de encuentro para quienes vuelven a casa

La Ruta de los Vinos fue el punto de encuentro elegido por el grupo de amigos de Laura Cerezo: “Venimos todos los años, es tradición ya”, contaba, mientras reconocía que el plan tenía límite: “Aquí estaremos hasta que mi abuela me llame y me diga que tengo que ir a cenar”.

A su lado, Daniel Paniagua, Laura Menéndez, Aldara González y Juan Mauricio cuentan que esta cita es la excusa perfecta para reencontrarse. “Vivimos todos fuera y este es el día que nos juntamos”, explicaban los integrantes del grupo en el que había personas llegadas desde A Coruña, Madrid o incluso Edimburgo.

Aun así, todos compartían la misma idea: reunirse, aunque el día no acompañara. “El día no ayuda mucho, pero aquí estamos”, resumían, reconociendo que habían llegado sobre la una del mediodía y que, aunque había “poca gente”, el ánimo seguía intacto.

Hasta donde deje el tiempo

El plan era sencillo y compartido: “Venimos a tomar el vermú tranquilamente, unas horitas”, comentaba Margarita Valdés, portavoz improvisada de un grupo formado por cuatro familias. “De normal hay mucho ambiente y se cantan villancicos…”, bromeaba, aunque reconocía que la lluvia había enfriado un poco la tarde.

Otros grupos optaron por planes más prudentes. “Tomaremos el vermú y lo que aguantemos”, explicaban Manuel Prados, Laura García, Daniel Molina, Sara Martínez, Marta Morales y Ancil Cisneros.

También hubo quienes prefirieron cumplir la tradición de forma más breve. “El plan es reunirnos con amigos, tomar algo para festejar la Nochebuena y luego ir a casa a preparar la cena”, explicaba Sandra Morín, acompañada de Marina Tres Palacios, Fernando Tres Palacios, Arturo Merediz, Paula Prendes y María José Fresno. “El vermú por la mañana y para casa”, añadían.

Noticias relacionadas y más

A pesar de todo, el balance era positivo. “Fastidia un poco la lluvia, la verdad, pero, por otra parte, fenomenal”, resumían. Y concluían con una idea compartida por muchos: “Siempre hay que aprovechar cualquier ocasión para reunirse con amigos”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  2. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  3. Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
  4. Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
  5. Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
  6. Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
  7. La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
  8. Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite

El vermú de Nochebuena resiste a la lluvia en Gijón entre tradición, reencuentros y brindis contenidos: “Venimos todos los años, es tradición ya”

El vermú de Nochebuena resiste a la lluvia en Gijón entre tradición, reencuentros y brindis contenidos: “Venimos todos los años, es tradición ya”

Ángel Fernández y Beatriz Álvarez se imponen en la 38ª Carrera Popular de Nochebuena de Gijón

Ángel Fernández y Beatriz Álvarez se imponen en la 38ª Carrera Popular de Nochebuena de Gijón

Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada "a la intemperie" en la terraza de su casa

Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada "a la intemperie" en la terraza de su casa

Las exigencias de la Alcaldesa para impulsar la llegada de la Universidad Europea a Gijón: "Pedimos al Principado, insistentemente, que avance igual que las otras universidades en Asturias"

Las exigencias de la Alcaldesa para impulsar la llegada de la Universidad Europea a Gijón: "Pedimos al Principado, insistentemente, que avance igual que las otras universidades en Asturias"

La Navidad resplandece con brillo propio en el recién abierto paseo de Naval Gijón: "Animará a la gente a venir"

La Navidad resplandece con brillo propio en el recién abierto paseo de Naval Gijón: "Animará a la gente a venir"

Lara Álvarez rompe a llorar con Vicky Martín Berrocal al hablar de la persona más importante de su vida: “Soy feliz”

Lara Álvarez rompe a llorar con Vicky Martín Berrocal al hablar de la persona más importante de su vida: “Soy feliz”

La alcaldesa Carmen Moriyón hace balance del año y fija los retos de la ciudad: "Lanzaremos un plan para retener a los jóvenes en Gijón y que vuelvan los que se fueron"

La alcaldesa Carmen Moriyón hace balance del año y fija los retos de la ciudad: "Lanzaremos un plan para retener a los jóvenes en Gijón y que vuelvan los que se fueron"

El nuevo convenio de Gijón al Norte, pendiente del Ministerio de Hacienda

El nuevo convenio de Gijón al Norte, pendiente del Ministerio de Hacienda
Tracking Pixel Contents