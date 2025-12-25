Una Navidad pasada por agua: 139 valientes se lanzan al agua en la 93ª edición de la Travesía Navideña de Gijón

Hay tradiciones que van mucho más allá de abrir regalos en la mañana del 25 de diciembre. En Gijón, 139 nadadores madrugaron esta mañana para participar en la Travesía de Navidad de Gijón 2025, que celebró su 93ª edición.

Con el agua a 14 grados, la temperatura no frenó a los participantes, aunque sí dejó alguna reacción inevitable al entrar en el Cantábrico: algún grito y mucha adrenalina en los primeros metros. El recorrido, de 220 metros, discurrió desde la rampa de La Barquera hasta la rampa de la Antigua Rula.

En total, había 230 personas inscritas, aunque finalmente fueron 139 las que se atrevieron a meterse en las aguas del cantábirco a últimos de diciembre.

La travesía a nado de Navidad en Gijón congrega un año más a decenas de participantes (en imágenes) / Ángel González

Lucas Costa gana y se marca un reto: “Quiero ganarlo ocho veces seguidas”

El primero en salir del agua —y por tanto, el ganador— fue Lucas Costa, que suma así su segunda victoria de la temporada en las travesías de Gijón, tras imponerse también en la de San Pedro.

Costa explicó que era la primera vez que participaba en esta travesía y que, para evitar el impacto de lanzarse desde la rampa, optó por meterse antes al agua y salir desde dentro: “Fue una buena decisión, la verdad”. Además, ya tiene un objetivo marcado: “Quiero ganarlo ocho veces seguidas, que es el récord, y además coincidiría con el centenario de la travesía”.

Su tiempo fue de 2 minutos y 35 segundos.

Reyes Göpfert, primera mujer: “Nado por corazón, tradición y amor a este deporte”

La primera mujer en completar la travesía fue Reyes Göpfert, que aseguró que participa por “corazón, tradición y amor a este deporte” y recordó que este año ha estado presente en otras pruebas del calendario.

Sobre la sensación al entrar en el agua fría, relató que es “la sensación de no poder respirar y nadar por impulso”. Firmó un tiempo de 3 minutos y 03 segundos.

María Luisa Montero, 71 años y senior: “El 31 ahí estaré con mi club”

Entre las participantes destacó también María Luisa Montero, que con 71 años fue la primera de la categoría sénior. La nadadora gijonesa, habitual del mar, confesó entre risas que “ni me acuerdo de cuándo fue la primera vez” que participó en esta travesía y explicó que se baña prácticamente todos los días del año en San Lorenzo.

Y dejó claro que este no será su último baño del año: el 31 de diciembre volverá a cumplir con otra tradición, junto a su club Rampa2. También bromeó con la falta de energía con la que llegó a la salida: “Hoy no desayuné nada, un triste café”, después de una cena de Nochebuena “que dio para mucho”.

Chocolate caliente e himno de Asturias para cerrar la mañana

La travesía concluyó con un vaso de chocolate caliente para cada nadador y el himno de Asturias en la rampa de la antigua Rula, entonado por los participantes, incluso por quienes no eran de la tierrina. Felicitando así una navidad pasado por agua.