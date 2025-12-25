La original manera de felicitar la Navidad en el autobús municipal en Gijón: "Cada día compartimos contigo pequeños y grandes viajes, rutinas, planes y sueños"
Los pasajeros de Emtusa disfrutan con los mensajes en muchos de los vehículos
B. Z. C.
Las campañas de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) nunca dejan indiferente a nadie. Sorprenden. Es el caso de la nueva iniciativa con motivo de la Navidad en Gijón. Muchos de los pasajeros que acostumbran a usar el transporte público hoy día 25 de diciembre se vieron sorprendidos por distintos carteles con mensajes muy cariñosos para estas fechas.
"En Emtusa también nos apuntamos las cosas importantes. Y la más importante ahora es felicitarte. Cada día compartimos contigo pequeños y grandes viajes, rutinas, planes y sueños. Gracias por dejarnos acompañarte en esta ciudad que se mueve contigo", compartieron este día de Navidad a través de sus redes sociales.
Los mensajes son variados y están impresos en papeles de colores. "Rumbo a tus compras navideñas: nosotros no olvidamos lo importante. ¡Felicidades", es uno de los mensajes. También los hay en asturiano. "Estes fiestes nun escaecemos dalgo muy importante: deseate siempre un bon viaxe"
