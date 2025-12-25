Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La original manera de felicitar la Navidad en el autobús municipal en Gijón: "Cada día compartimos contigo pequeños y grandes viajes, rutinas, planes y sueños"

Los pasajeros de Emtusa disfrutan con los mensajes en muchos de los vehículos

Carteles de emtusa.

Carteles de emtusa. / Lne

B. Z. C.

Las campañas de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) nunca dejan indiferente a nadie. Sorprenden. Es el caso de la nueva iniciativa con motivo de la Navidad en Gijón. Muchos de los pasajeros que acostumbran a usar el transporte público hoy día 25 de diciembre se vieron sorprendidos por distintos carteles con mensajes muy cariñosos para estas fechas.

"En Emtusa también nos apuntamos las cosas importantes. Y la más importante ahora es felicitarte. Cada día compartimos contigo pequeños y grandes viajes, rutinas, planes y sueños. Gracias por dejarnos acompañarte en esta ciudad que se mueve contigo", compartieron este día de Navidad a través de sus redes sociales.

Los mensajes son variados y están impresos en papeles de colores. "Rumbo a tus compras navideñas: nosotros no olvidamos lo importante. ¡Felicidades", es uno de los mensajes. También los hay en asturiano. "Estes fiestes nun escaecemos dalgo muy importante: deseate siempre un bon viaxe"

TEMAS

La original manera de felicitar la Navidad en el autobús municipal en Gijón: "Cada día compartimos contigo pequeños y grandes viajes, rutinas, planes y sueños"

Los sanitarios gijoneses, una Nochebuena al pie del cañón

Una sorpresa llena de "magia e ilusión" en Cabueñes: así fue la visita de Papá Noel a los niños ingresados en el hospital gijonés

Una Navidad pasada por agua: 139 valientes se lanzan al agua en la 93ª edición de la Travesía Navideña de Gijón

La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: "Ahora vivo, antes sobrevivía"

Más espacio y nueva tecnología: el salto del servicio de Digestivo del Hospital de Cabueñes

El vermú de Nochebuena resiste a la lluvia en Gijón entre tradición, reencuentros y brindis contenidos: “Venimos todos los años, es tradición ya”

Ángel Fernández y Beatriz Álvarez se imponen en la 38ª Carrera Popular de Nochebuena de Gijón

