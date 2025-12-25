Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Los sanitarios gijoneses, una Nochebuena al pie del cañón

De Cabueñes a los centros de salud de la ciudad

Los sanitarios gijoneses, una Nochebuena al pie del cañón (en imágenes)

Los sanitarios gijoneses, una Nochebuena al pie del cañón (en imágenes)

Ver galería

Los sanitarios gijoneses, una Nochebuena al pie del cañón (en imágenes) /

Nico Martínez

Lejos de sus familias, pero siempre al pie del cañón. Los sanitarios de Gijón disfrutaron con "su otra familia" de la Nochebuena con menús especiales, adornos navideños y muchos de ellos con jerseys bien coloridos para brindar por unas fechas muy especiales.

Los sanitarios de guardia en el Hospital de Cabueñes compartieron mesa y mantel para disfrutar de un menú especial con crema de calabaza, maruca con cebolla caramelizada y patata panadera. Para el postre hubo dulces navideños y sidra achampanada para brindar, pero sin alcohol. Luego, siempre atentos a cualquier incidencia que pasase para dar respuesta a los ciudadanos.

La imagen navideña se repitió por los distintos centros del área sanitaria V. Del Centro de Tratamiento Integral - CTI Montevil al SUAP de El Llano y el Parque Somió pasando por La Calzada II. Una forma diferente de disfrutar la Nochebuena cumpliendo con el deber.

TEMAS

  1. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  2. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  3. Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
  4. Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
  5. Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
  6. Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite
  7. El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
  8. Un segundo premio y dos quintos: la Lotería de Navidad deja más de 60.000 euros en estos barrios de Gijón

Una Navidad pasada por agua: 139 valientes se lanzan al agua en la 93ª edición de la Travesía Navideña de Gijón

Una Navidad pasada por agua: 139 valientes se lanzan al agua en la 93ª edición de la Travesía Navideña de Gijón

La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: "Ahora vivo, antes sobrevivía"

La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: "Ahora vivo, antes sobrevivía"

Los sanitarios gijoneses, una Nochebuena al pie del cañón

Los sanitarios gijoneses, una Nochebuena al pie del cañón

Más espacio y nueva tecnología: el salto del servicio de Digestivo del Hospital de Cabueñes

El vermú de Nochebuena resiste a la lluvia en Gijón entre tradición, reencuentros y brindis contenidos: “Venimos todos los años, es tradición ya”

El vermú de Nochebuena resiste a la lluvia en Gijón entre tradición, reencuentros y brindis contenidos: “Venimos todos los años, es tradición ya”

Ángel Fernández y Beatriz Álvarez se imponen en la 38ª Carrera Popular de Nochebuena de Gijón

Ángel Fernández y Beatriz Álvarez se imponen en la 38ª Carrera Popular de Nochebuena de Gijón

Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada "a la intemperie" en la terraza de su casa

Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada "a la intemperie" en la terraza de su casa

Las exigencias de la Alcaldesa para impulsar la llegada de la Universidad Europea a Gijón: "Pedimos al Principado, insistentemente, que avance igual que las otras universidades en Asturias"

Las exigencias de la Alcaldesa para impulsar la llegada de la Universidad Europea a Gijón: "Pedimos al Principado, insistentemente, que avance igual que las otras universidades en Asturias"
Tracking Pixel Contents