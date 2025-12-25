Los sanitarios gijoneses, una Nochebuena al pie del cañón
De Cabueñes a los centros de salud de la ciudad
Lejos de sus familias, pero siempre al pie del cañón. Los sanitarios de Gijón disfrutaron con "su otra familia" de la Nochebuena con menús especiales, adornos navideños y muchos de ellos con jerseys bien coloridos para brindar por unas fechas muy especiales.
Los sanitarios de guardia en el Hospital de Cabueñes compartieron mesa y mantel para disfrutar de un menú especial con crema de calabaza, maruca con cebolla caramelizada y patata panadera. Para el postre hubo dulces navideños y sidra achampanada para brindar, pero sin alcohol. Luego, siempre atentos a cualquier incidencia que pasase para dar respuesta a los ciudadanos.
La imagen navideña se repitió por los distintos centros del área sanitaria V. Del Centro de Tratamiento Integral - CTI Montevil al SUAP de El Llano y el Parque Somió pasando por La Calzada II. Una forma diferente de disfrutar la Nochebuena cumpliendo con el deber.
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
- Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
- Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- Un segundo premio y dos quintos: la Lotería de Navidad deja más de 60.000 euros en estos barrios de Gijón