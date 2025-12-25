Los sanitarios gijoneses, una Nochebuena al pie del cañón

Lejos de sus familias, pero siempre al pie del cañón. Los sanitarios de Gijón disfrutaron con "su otra familia" de la Nochebuena con menús especiales, adornos navideños y muchos de ellos con jerseys bien coloridos para brindar por unas fechas muy especiales.

Los sanitarios de guardia en el Hospital de Cabueñes compartieron mesa y mantel para disfrutar de un menú especial con crema de calabaza, maruca con cebolla caramelizada y patata panadera. Para el postre hubo dulces navideños y sidra achampanada para brindar, pero sin alcohol. Luego, siempre atentos a cualquier incidencia que pasase para dar respuesta a los ciudadanos.

La imagen navideña se repitió por los distintos centros del área sanitaria V. Del Centro de Tratamiento Integral - CTI Montevil al SUAP de El Llano y el Parque Somió pasando por La Calzada II. Una forma diferente de disfrutar la Nochebuena cumpliendo con el deber.