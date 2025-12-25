Una sorpresa llena de "magia e ilusión" en Cabueñes: así fue la visita de Papá Noel a los niños ingresados en el hospital gijonés

"Sois unos niños maravillosos". No era un cualquiera quien pronunció estas palabras en la planta de Pediatría del Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón. Era el mismísimo Papá Noel, que brindó este 25 de diciembre, día de Navidad, una sorpresa que difícilmente olvidarán los pequeños que se encuentran ingresados en estas fechas tan señaladas en el centro sanitario. Santa Claus, que accedió al hospital por una escalera de incendios con la inestimable ayuda de los Bomberos, entregó regalos y caramelos a los críos, ensimismados con su presencia. "Es un día de magia e ilusión", señaló María Luisa Sánchez, gerente del Área Sanitaria V.

Javier Álvarez, jefe de Bomberos, tildó la jornada como "muy emocionante". "Así se les hace más llevadera la estancia a los niños", indicó Álvarez poco antes de que Santa Claus descendiera por la escalera y entrase en la sexta planta del Hospital de Cabueñes, donde varios niños y sus familiares, y el personal sanitario, le dieron la bienvenida con un sonoro aplauso. Papá Noel llevaba bolsas repletas de obsequios y, de acompañante, al Mago Jaco, que deleitó a los presentes con distintos trucos.

"Es una iniciativa muy bonita y agradable, estamos en unas fiestas muy entrañables", declaró María Luisa Sánchez, que ensalzó la "alegría" que supone para los niños la mágica visita de Santa Claus, a quien agradeció su "deferencia" de acudir al hospital. Muchos enfermeros y pacientes se asomaban a las ventanas para observar la maniobra en la escalera del gran protagonista de la mañana, en la que se consiguió el principal propósito, "acercar la magia de la Navidad a los críos", afirmó la gerente del Área Sanitaria V.

La visita de Papá Noel al Hospital de Cabueñes de Gijón, en imágenes / S. G.

Alejandra Neira, de año y medio, miraba, embobada en los brazos de su padre Alfonso, a Santa Claus. Una sonrisa de oreja a oreja emergió en su cara cuando este le dio un regalo, un peluche que será su fiel escudero hasta que la cría deje atrás la gripe y ya pueda abandonar el hospital. "Se agradece mucho esto para mantener el espíritu navideño y que estar aquí se haga más ameno", subrayó Alfonso Neira después de que el Mago Jaco desatara las risas de pequeños y mayores. La visita también sirvió para que los Bomberos explicasen algún detalle de su trabajo a los niños, como todo lo concerniente a los trajes ignífugos.

Papá Noel se pasó asimismo por el área de Neonatología y no dudó en fotografiarse con los padres y sus recién nacidos. La Navidad tampoco rehuyó al equipo sanitario. Muchos miembros portaban diademas festivas en una mañana distinta, especial, en el Hospital de Cabueñes, donde la ilusión se coló por la ventana y dibujó más de una sonrisa en los más pequeños, que ignoraron por un ratito sus problemas gracias a Santa Claus.