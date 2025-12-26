Condenado por asaltar un local a punta de navaja en Gijón y decir que volvería "más veces"

A cuatro años y medio de cárcel asciende la condena impuesta a un gijonés de 45 años que en junio de 2023 asaltó un establecimiento abierto al público a punta a navaja para llevarse el dinero de la caja registradora. Este individuo, que defendió que padecía adicción a las drogas y al alcohol, recurrió la sentencia, pero el tribunal de la sección octava de la Audiencia acaba de ratificar el fallo, rechazando cualquier atenuante al entender que no existe informe alguno que acredite que en el momento de los hechos sufriese algún tipo de adicción que condicionase su comportamiento.

El procesado, tras estar merodeando un buen rato por delante del negocio, ubicado en la céntrica calle Dindurra, entró al local. Eran alrededor de las seis de la tarde del 2 de junio de 2023. "Con ánimo de obtener un ilícito beneficio", señala la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1, sacó una navaja del tipo "mariposa" de su pantalón y se dirigió a la trabajadora del establecimiento, a quien le exigió que le diera el dinero de la caja. Logró un botín de 140 euros, pero le preguntó que "si no había más dinero". Es por ello que el ladrón optó por abandonar el negocio, pero advirtiendo que iba a volver "más veces" y que la empleada ya podía llamar a la policía. Así las cosas, el varón logró huir antes de la llegada de los agentes.

Las cámaras de seguridad permitieron tener una imagen nítida del atracador, localizado y detenido poco después. Durante la vista oral declararon un testigo y uno de los agentes. El investigado, por su parte, defendió que no recordaba haber ido al negocio el día de autos, pero que en cualquier caso se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. También negó que llevase una navaja, pues no acostumbra a llevarla "ni en la vida ordinaria ni para cometer hechos delictivos". Lo que sí llevaba según su testimonio, se refleja en la sentencia, era "una goma de un limpiaparabrisas". Pero las pruebas acreditan que portaba el arma y por ello que se le ha condenado por un delito de robo con intimidación a cuatro años y medio de cárcel y el pago de 540 euros.