El emisario de los Reyes Magos recoge deseos en La Guía
s. g.
La Guía
La Guía vivirá hoy una tarde muy especial. La sede de la asociación vecinal del barrio albergará, a partir de las 18.00 horas, un encuentro plenamente navideño que contará con la presencia del emisario real de Sus Majestades los Reyes Magos. Este recibirá a los niños que quieran entregar sus cartas de deseos.
La cosa, sin embargo, no queda ahí. La jornada, que amenizará Cynthia Zebaze, "Samia", a ritmo de villancicos, incluirá una merienda navideña, con chocolate y bizcochos. Una combinación pintiparada para que pequeños y mayores disfruten de una tarde mágica y que los críos expresen sus deseos para la ansiada noche del 5 de enero, cada vez más próxima en el calendario.
