El emisario de los Reyes Magos recoge deseos en La Guía

La Guía vivirá hoy una tarde muy especial. La sede de la asociación vecinal del barrio albergará, a partir de las 18.00 horas, un encuentro plenamente navideño que contará con la presencia del emisario real de Sus Majestades los Reyes Magos. Este recibirá a los niños que quieran entregar sus cartas de deseos.

La cosa, sin embargo, no queda ahí. La jornada, que amenizará Cynthia Zebaze, "Samia", a ritmo de villancicos, incluirá una merienda navideña, con chocolate y bizcochos. Una combinación pintiparada para que pequeños y mayores disfruten de una tarde mágica y que los críos expresen sus deseos para la ansiada noche del 5 de enero, cada vez más próxima en el calendario.