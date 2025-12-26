Fallece Federico González Fuertes, histórico hostelero de Casa Fede, en Gijón
El gijonés, abuelo del futbolista Nico Riestra, abrió el popular negocio de Cimavilla con su esposa, María José Coalla, hace tres décadas
Triste jornada para la hostelería de Gijón: ha fallecido Federico González Fuertes, histórico chigrero de Casa Fede. El local abrió sus puertas hace tres décadas y de la mano de González y su esposa, María José Coalla, fallecida en octubre del año pasado. La hija de ambos, Yolanda Coalla, regenta el negocio familiar con la misma esencia de antaño y en compañía de su esposo, José Riestra. González Fuertes es abuelo del futbolista Nico Riestra, que debutó este año con el Sporting.
El popular negocio comenzó a recibir clientes en su conocido local de la calle Acacia en diciembre de 1997. Antes, González Fuertes vendía coches en el mismo inmueble, en la planta baja, mientras su mujer, maestra nacional, daba clases en el altillo. Fede, experto en buscarse la vida, tuvo muchos oficios. Además de hostelero y comerciante, trabajó como gestor en un banco y como ebanista, e incluso tuvo una racha de éxito en el mundo del fútbol. La historia de Casa Fede llegó casi por obligación: la calle Acacia cerró al tráfico y el negocio de la venta de coches dejó de tener sentido en el barrio Alto. Pensó Fede entonces que las maravillas que cocinaba su mujer podrían brindarles un futuro nuevo. Y acertó.
Extrovertido y gracioso, Federico González era muy apreciado en el sector hostelero y deja ahora desolados a decenas de amigos, que lo describen como una persona "buena y muy generosa", dispuesta siempre a ayudar a compañeros de profesión y clientes en aquello que estuviese de su mano. La pérdida de su esposa en octubre del año pasado fue un duro golpe para toda la familia, y el hostelero, afectado de una patología cardiaca, había enfermado también recientemente.
