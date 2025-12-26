Unas fiestas entre el ocio y el deber: diferentes formas de pasar la Navidad de los gijoneses

Hay maneras y maneras de vivir Nochebuena. Hay quienes cenan al calor del hogar con la familia y quienes lo hacen con su "segunda" familia, como el personal sanitario o los Bomberos. El deber nunca descansa. Tras Nochebuena llegó ayer el día de Navidad, en el que la lluvia dio una tregua, si bien las temperaturas se mantuvieron bajas, en la línea de las últimas fechas. Eso no fue óbice para que muchos gijoneses se echaran a las calles para disfrutar de las actividades de Mercaplana, de un paseo por el Muro de San Lorenzo o, incluso, de un chapuzón en el principal arenal de la ciudad.

Carlos Ortega, Nacho Quirós, Pablo Climent y Nacho Tellado, en la «Rampla», tras darse un chapuzón en el mar. / Ángfel González

Lejos de sus familias pero siempre al pie del cañón. Los sanitarios de Gijón hicieron gala en Nochebuena de su solidaridad y compañerismo con una cena con menús especiales, adornos navideños por doquier y coloridos jerseys para brindar por unos días muy especiales. Los sanitarios de guardia del Hospital de Cabueñes compartieron mesa y mantel para cargarse de energía con un menú compuesto por crema de calabaza, maruca con cebolla caramelizada y patata panadera. Para el postre hubo dulces navideños y sidra achampanada... pero sin alcohol. Nada de distracciones, pues tocaba estar atentos a cualquier incidencia. En Cabueñes, festejar las fiestas con los compañeros de trabajo no es cosa solo de los sanitarios. Que se lo digan si no al personal administrativo de la sección de admisiones de Urgencias. La imagen navideña y de camaradería se repitió por los distintos centros del área sanitaria V. Desde el Centro de Tratamiento Integral - CTI Montevil al SUAP de El Llano y el Parque Somió pasando por el centro de salud La Calzada II o el Hospital de Jove.

Cena de sanitarios en el Hospital de Cabueñes. / LNE

El concierto de la Coral Polifónica «Anselmo Solar» en San Pedro. / Ángel González

Durante la jornada de ayer, Navidad, las familias optaron por distintos planes. Mercaplana, el salón para la infancia y la juventud, fue una de las alternativas preferidas para que pequeños y mayores lo pasasen en grande en el recinto ferial Luis Adaro. La cita, activa hasta el 4 de enero, brinda múltiples opciones de ocio, como el hinchable gigante de 30 por 20 metros, novedad de este año, o varios talleres. En el Solarón estaba otro clásico como la pista de hielo, gran atractivo de "Inverland", el paraíso navideño de Gijón. Para los amantes de la música, la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar" ofreció su tradicional concierto navideño en la iglesia de San Pedro.

Muy transitado estuvo también la zona del Muro de San Lorenzo. Muchos paseantes repararon, además, en la playa, debido a la aparición en la arena de abundantes restos de ramas y troncos, en el tramo que va desde la caseta de Salvamento hasta el río Piles. Para los más valientes lo mejor un 25 de diciembre era darse un chapuzón en el Cantábrico. Esa fue la idea, por ejemplo, de los jóvenes Carlos Ortega, Nacho Quirós, Pablo Climent y Nacho Tellado, míticos de la "Rampla", como popularmente se conoce a la escalera 2.