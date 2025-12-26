Gran Gala Internacional de Magia hoy en el Jovellanos

El teatro Jovellanos acogerá hoy, a las 21.00 horas, la primera Gran Gala Internacional de Magia de la presente edición del Festival Semana Mágica. En el recital actuará una selección de los mejores magos del mundo, que representarás las diferentes disciplinas del ilusionismo. Habrá magia de escena, cómica, con pájaros, levitaciones, prestidigitación... También habrá galas mañana sábado y el domingo. Mañana, a las 17.00 y 20.30 horas. El domingo, a las 12.00 y 17.30 horas.

El certamen, que se clausurará el 4 de enero con un espectáculo de Aryel Altamar, ofrece hoy más alternativas, pues a las 13.00, 18.00 y 21.00 horas tendrá lugar un show de "Tinín El Mago" en el paseo de Begoña. Si llueve, serán en la Escuela de Comercio.