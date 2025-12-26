Herida una mujer al caer al mar en Gijón por una tabla en mal estado de uno de los pantalanes del Muelle

Una tabla en mal estado que casi provoca una desgracia en uno de los pantalanes del Muelle de Gijón. En la tarde de ayer una mujer de 65 años tuvo que ser atendida tras caer al mar, fruto del mal estado de una de las maderas de la dársena. Esta cedió al pisarla y en la caída, la pierna se le quedó atascada en el hueco. Según afirman los testigos que presenciaron el accidente, "hizo un giro raro quedando con la cabeza en el agua". Por suerte, estaba acompañada en ese momento y pudo ser rescatada con dolores en la pierna y la cadera.

El suceso provocó cierto revuelo en la zona entre los paseantes que se encontraban por el espigón de Fomento, algunos de los cuales aseguraron que es necesario una revisión más periódica de las pasarelas que dan a los barcos. Al lugar se desplazó una dotación de la Policía Portuaria y una UVI Móvil que atendió en el acto a la herida. No fueron fáciles las maniobras de rescate, ya que tuvo que ser sacada en camilla y debido a la estrechez de la rampa de salida del pantalán hizo falta varios efectivos para llevarla hasta la ambulancia que la trasladó hasta el Hospital de Cabueñes con un primer pronóstico de una posible rotura de fémur.

La mujer había salido a navegar junto a varios amigos y fue al regreso de la travesía cuando tuvo el tropiezo al partirse el tablón del suelo. "La madera se abrió al pisar y perdió el equilibrio al escurrirse la pierna por el agujero", expresan los acompañantes que dieron la voz de aviso para que la atendieran y que también denunciaron el mal estado de los accesos a los barcos, motivo por el que este accidente se produjo y pudo acabar en un susto mayor. "En la caída, torció el cuerpo y acabó con la cabeza dentro del agua sin poder moverse", afirmaron las personas que la sacaron del agua y la colocaron de forma segura a la espera de los sanitarios. Una intervención que pudo salvarle la vida al ir en compañía en el momento que sufrió el accidente.

También apuntaron, al igual que otros testigos que se encontraban en la zona, a la suerte de no haber sufrido algún tipo de corte mayor con las astillas de la madera. "Tenía un pantalón largo y algo gordo, que pudo haberle acolchado para evitar cortes", expresan los amigos de la víctima. Habituales de la zona mencionaron que no era la primera vez que sucedía algo parecido. Las maderas de los pantalanes ya tienen cierto tiempo y son los propios usuarios del Puerto Deportivo los que avisan a la Autoridad Portuaria para reemplazarlas en cuanto ven alguna en mal estado. "Tienen muchos años y deberían cambiarse con mayor frecuencia", aseguraron algunas de las personas allí presentes.

Esto, unido a que están en constante contacto con el mar, genera que su deterioro sea mayor. "Hace unos meses ya sucedió algo parecido, he llamado en alguna ocasión alertando de tablones que se veían flojos o muy débiles", expresó un hombre que tiene su barco atracado en Fomento. Otros afirmaron que se tiene que llevar un control más exhaustivo en los pantalanes para evitar futuros accidentes similares.