Herido un ciclista en Gijón tras sufrir un atropello en el viaducto de Carlos Marx

La víctima de 60 años tuvo que ser trasladado al hospital

Agentes, retirando la bicicleta del herido.

Agentes, retirando la bicicleta del herido. / LNE

Carlos Tamargo

Un hombre de 60 años ha resultado herido este viernes al mediodía al sufrir un atropello cuando iba en bicicleta. La colisión se produjo a la entrada del viaducto de Carlos Marx, junto a la comisaría de El Natahoyo y se originó, según apuntan fuentes policiales, después de que un turismo no respetase el paso de bicicletas.

El golpe no pasó a mayores, pese a las heridas leves que obligaron a trasladar al ciclista, gracias a la protección que este llevaba, es decir, el casco, que le salvó en la caída de un sufrir un impacto mayor en la cabeza.

No obstante y para obtener un diagnóstico mayor y tratar las heridas leves se trasladó al hombre de 60 años al hospital. Hasta el lugar se trasladó una patrulla de la Policía Local y un furgón del equipo de accidentes en carretera para esclarecer los hechos y asegurar la zona. La bicicleta tuvo que ser retirada por la grúa para su traslado al depósito donde quedará a recaudo hasta que su dueño pueda recogerla.

TEMAS

Herido un ciclista en Gijón tras sufrir un atropello en el viaducto de Carlos Marx

