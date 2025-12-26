Herido un motorista al chocar en Gaspar García Laviana
P. P.
Un hombre resultó herido en la tarde del pasado miércoles después de sufrir un accidente cuando circulaba en su motocicleta por la avenida de Gaspar García Laviana, a la altura de la confluencia con la avenida de Schulz por causas que se investigan.
El siniestro, en el que se vieron implicados el motorista y un turismo, motivó la intervención de agentes de la Policía Local así como de los servicios sanitarios, que realizaron una primera valoración "in situ" del herido. El motorista presentaba lesiones leves, pero acabó siendo trasladado al Hospital de Cabueñes para una mayor exploración.
La avenida de Gaspar García Laviana es zona habitual de accidentes. También de atropellos a peatones. Desde hace tiempo lo llevan advirtiendo vecinos y comerciantes.
