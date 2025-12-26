El megacontrato para El Tallerón de Gijón de 7.240 millones incluye 536 vehículos de artillería

El megacontrato de 7.240 millones de euros que ha logrado la unión entre Indra y Escribano M&E para modernizar la artillería del Ejército Español incluye la construcción de 536 vehículos militares. El Tallerón de Gijón, donde Indra ha instalado la sede de su nueva división Land Vehicles, será el centro de referencia para este contrato que garantiza carga de trabajo hasta 2034.

En realidad son dos megacontratos. Uno de artillería autopropulsada (ATP) sobre plataformas de cadenas, de 4.554 millones de euros, y otro de artillería autopropulsada (ATP) sobre plataformas de ruedas, de 2.686 millones de euros. En ambos contratos, Indra se encargará de la construcción de los vehículos (será el "plataformista", en el argot del sector) y Escribano M&E se ocupará del módulo de artillería (cañón, sistema de disparo...).

ATP Cadenas

Este programa tiene por finalidad el desarrollo de un sistema de fuego indirecto que permita alcances superiores a 40 kilómetros, un alto nivel de movilidad, un alto grado de automatismo, un reducido número de tripulantes y un rápido tiempo de respuesta, mejorando las prestaciones de los vetustos M109 del Ejército Español, obuses de fabricación estadounidense en servicio desde hace más de medio siglo. El proyecto que ejecutarán Indra y Escribano M&E incluye la fabricación de 128 obuses autopropulsados sobre plataformas de cadenas; 128 vehículos de municionamiento; 21 vehículos de recuperación; 48 vehículos de puesto de mando para el Ejército de Tierra y 11 para la Armada, y siete vehículos específicos de mantenimiento. Serán un total de 343 vehículos militares a los que se sumarán equipamiento logístico y de mantenimiento, simuladores, sistemas de tiro reducido, material de limpieza de tubos y formación para el manejo. La unión de Indra y Escribano no cuenta, de momento, con una plataforma propia para este tipo de vehículos. Ante la urgencia del contrato adquirirá desarrollos externos. Medios especializados señalan que para el obús autopropulsado sobre cadenas el principal candidato es el "K9" de la compañía coreana Hanwha Defense. Es una plataforma de eficacia contrastada y, además, la compañía coreana estaría dispuesta a permitir un alto porcentaje de transferencia de tecnología, lo que permitiría en el futuro a Indra y Escribano posicionarse en el mercado con tecnología propia.

ATP Ruedas

La finalidad de este programa es la misma que la del ATP Cadenas. El proyecto incluye la fabricación de 86 obuses autopropulsados con chasis de alta movilidad sobre ruedas 8x8 o 10x10 ; 86 vehículos de municionamiento; 14 vehículos de recuperación, y siete vehículos específicos de mantenimiento. Serán un total de 193 vehículos militares a los que se sumarán equipamiento logístico y de mantenimiento, simuladores, sistemas de tiro reducido, material de limpieza de tubos y formación para el manejo. Para el obús sobre ruedas, los medios especializados señalan que la plataforma con más opciones es un camión protegido (no blindado) 10x10 desarrollado por una alianza entre Indra y Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) y que la pieza de artillería sería desarrollada por Escribano M&E. Indra tiene su planta de vehículos militares en el antiguo taller de Duro Felguera en Gijón, Escribano M&E cuenta con un centro de I+D+i en Avilés y sondea la creación de un centro productivo en Asturias y la compañía alemana Rheinmetall tiene una factoría de munición en Trubia.