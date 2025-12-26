Planes de obra de la EMA para La Pedrera y Llantones
R. V.
Algo más de 150.000 euros suman las dos adjudicaciones a las que ha dado luz verde estos días la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para obras en el entorno rural. Así, Construcciones Estévez Mena será la empresa encargada de hacer las obras de ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento en el entorno del camino de la Fuente del Álamo, en la parroquia de La Pedrera. Un proyecto licitado por algo más de 98.00 euros y que se ha acabado adjudicando en 93.000 euros. Su plazo de ejecución es de tres meses.
A partir de un presupuesto inicial de 68.304 euros se ha acabado adjudicando a Taresco Ingeniería y Construcción por 60.300 el contrato para las obras de renovación de un tramo del canal de Llantones. Una actuación que también tiene un plazo de tres meses para su desarrollo.
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
- Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
- Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- Un segundo premio y dos quintos: la Lotería de Navidad deja más de 60.000 euros en estos barrios de Gijón