Planes de obra de la EMA para La Pedrera y Llantones

R. V.

Gijón

Algo más de 150.000 euros suman las dos adjudicaciones a las que ha dado luz verde estos días la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para obras en el entorno rural. Así, Construcciones Estévez Mena será la empresa encargada de hacer las obras de ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento en el entorno del camino de la Fuente del Álamo, en la parroquia de La Pedrera. Un proyecto licitado por algo más de 98.00 euros y que se ha acabado adjudicando en 93.000 euros. Su plazo de ejecución es de tres meses.

A partir de un presupuesto inicial de 68.304 euros se ha acabado adjudicando a Taresco Ingeniería y Construcción por 60.300 el contrato para las obras de renovación de un tramo del canal de Llantones. Una actuación que también tiene un plazo de tres meses para su desarrollo.

