El PSOE de Gijón exige plazos y cifras para las obras de Cimavilla, ya sin fondos
La portavoz socialista lleva el asunto al Pleno y acusa al gobierno de ocultar información
El equipo de gobierno se ha comprometido a sacar adelante todas las propuestas incorporadas a su plan "Cimavilla 2030" pese a que, ya definitivamente, no va a poder contar con los 12 millones de fondos Feder que había solicitado. A partir de ese compromiso, la concejala socialista Carmen Eva Pérez ha tramitado una iniciativa para que el gobierno explique ante el Pleno cuándo y con qué dinero va a acometer un listado de acciones que sumaban casi 25 millones de euros.
El PSOE teme que perder los fondos europeos lastre el desarrollo de unas actuaciones "necesarias para la transformación del barrio y muy demandadas por vecinos y vecinas", concretó la portavoz socialista poniendo como ejemplos la plataforma única, la línea de autobús para conectar el Barrio Alto con sus centros educativos y sanitarios de referencia o la rehabilitación de viviendas. Los socialistas, además, entienden que esa aportación a Cimavilla que ahora tiene que asumir el Ayuntamiento podría haber servido, por ejemplo, para adecuar la antigua sede judicial de Prendes Pando.
"La pérdida de esos fondos es atribuible al mal hacer del director general de Alcaldía (por Jaime Fernández-Paíno) y del gobierno en general. Gijón consiguió menos puntuación que Oviedo y Avilés y por eso ahora en Avilés se va a mejorar la accesibilidad del barrio de La Carriona mientras Cimavilla seguirá siendo un barrio inaccesible", concretó Carmen Eva Pérez. La socialista también recriminó al gobierno no haber informado de la resolución definitiva que dejaba a Gijón fuera de los fondos Feder. "Ocultaron la información, que se conoció gracias a la labor de oposición de nuestro grupo. El gobierno que tanto gasta en publicidad y propaganda solo informa de lo que le interesa, no de lo importante", remató Pérez.
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
- Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
- Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: 'Ahora vivo, antes sobrevivía