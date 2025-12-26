El PSOE de Gijón exige plazos y cifras para las obras de Cimavilla, ya sin fondos

El equipo de gobierno se ha comprometido a sacar adelante todas las propuestas incorporadas a su plan "Cimavilla 2030" pese a que, ya definitivamente, no va a poder contar con los 12 millones de fondos Feder que había solicitado. A partir de ese compromiso, la concejala socialista Carmen Eva Pérez ha tramitado una iniciativa para que el gobierno explique ante el Pleno cuándo y con qué dinero va a acometer un listado de acciones que sumaban casi 25 millones de euros.

El PSOE teme que perder los fondos europeos lastre el desarrollo de unas actuaciones "necesarias para la transformación del barrio y muy demandadas por vecinos y vecinas", concretó la portavoz socialista poniendo como ejemplos la plataforma única, la línea de autobús para conectar el Barrio Alto con sus centros educativos y sanitarios de referencia o la rehabilitación de viviendas. Los socialistas, además, entienden que esa aportación a Cimavilla que ahora tiene que asumir el Ayuntamiento podría haber servido, por ejemplo, para adecuar la antigua sede judicial de Prendes Pando.

"La pérdida de esos fondos es atribuible al mal hacer del director general de Alcaldía (por Jaime Fernández-Paíno) y del gobierno en general. Gijón consiguió menos puntuación que Oviedo y Avilés y por eso ahora en Avilés se va a mejorar la accesibilidad del barrio de La Carriona mientras Cimavilla seguirá siendo un barrio inaccesible", concretó Carmen Eva Pérez. La socialista también recriminó al gobierno no haber informado de la resolución definitiva que dejaba a Gijón fuera de los fondos Feder. "Ocultaron la información, que se conoció gracias a la labor de oposición de nuestro grupo. El gobierno que tanto gasta en publicidad y propaganda solo informa de lo que le interesa, no de lo importante", remató Pérez.