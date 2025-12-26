Los tres barrios de Gijón que lideran el repunte de las viviendas de uso turístico

Gijón comenzó el año 2025 con 2.630 viviendas de uso turístico registradas y con la prohibición municipal de conceder más licencias en el Centro, Cimavilla y La Arena, los barrios con mayor presión de este tipo de viviendas sobre el global de su parque residencial. Esa prohibición desapareció en febrero al cumplirse el año fijado en el acuerdo plenario que, por unanimidad, buscaba poner coto al problema desde el ámbito municipal y ganar tiempo a la espera de la reformulación de la ley autonómica de Turismo. Ahora, a punto de cerrarse el 2025, Gijón tiene registradas 2.675 viviendas de uso turístico.

Un incremento general que se reparte tanto por la zona urbana como por la rural pero que se deja sentir sobre todo en las tres zonas ya liberadas de la prohibición y que encabezan el ranking de la oferta en la ciudad. Con diferencia, el Centro, La Arena y Cimavilla aglutinan la mayoría de las VUT que Gijón ofrece a sus visitantes. Entre las tres suman ahora mismo 1.431: más de la mitad de todas las que hay registradas en el concejo.

El desglose de la ubicación de esas 2.675 viviendas –2.514 en el ámbito urbano y 161 diseminadas por las parroquias rurales–aparece en el informe fechado el 18 de este mes incorporado al mapa interactivo con el que el Ayuntamiento de Gijón, a través del área de Urbanismo, ofrece a los vecinos la posibilidad de conocer la ubicación de todas las VUT de la ciudad que cuentan con licencia municipal. Junto al mapa se encuentra accesible un enlace para descargarse el formulario con el que denunciar ante el Ayuntamiento alguna situación de irregularidad.

No hay que olvidar que este mapa, que se puso en marcha a mediados de 2024 –primero actualizando la información cada trimestre y ahora de forma semestral– se incluyó dentro de ese paquete de estudios y medidas impulsados desde el Ayuntamiento de Gijón para controlar un fenómeno que no solo tiene su efecto en los precios del mercado inmobiliario. También en la convivencia vecinal tanto de los bloques que cuentan con su presencia como en los barrios que los acogen.

Reparto y tendencia por territorios Cimavilla: 183. Sube 7 sobre el último registro oficial que tuvo lugar en el mes de julio

Centro: 821. Sube 15

Laviada: 151. Baja 1

El Llano: 238. Baja 2

Ceares: 151. Baja 1

El Bibio: 45. Sube 1

El Coto: 77. Igual

La Arena: 427. Sube 2

Las Mestas: 5. Igual

Viesques: 27. Sube 1

El Natahoyo: 156. Sube 2

La Calzada: 87. Sube 3

Moreda: 4. Igual

Contrueces: 31. Igual

El Polígono: 28. Igual

Montevil: 16. Igual

Nuevo Gijón: 5. Igual

Nuevo Roces: 4. Igual

Perchera: 6. Igual

Pumarín: 33. Igual

Roces: 18. Igual

Santa Bárbara: 1. Igual

Zona rural: 161. Sube 4. En el caso de la zona rural, la estadística municipal se reparte en 54 ubicaciones, la mayor parte con solo una o dos VUT registradas. Las mayores cifras se dan en El Pisón con 16 viviendas, La Guía con 13, La Pipa con 10, Veriña c con 8 Castiello de Bernueces con 7 y Xove y Rubín con 6 cada una Total: 2.675

Aunque de manera mucho más comedida que cuando a principios de 2024 se ejecutó la moratoria de licencias en la denominada zona de gran afluencia turística, lo cierto es que las VUT han seguido creciendo en Gijón. Si la comparativa se hace con respecto a principios de 2025 el incremento fue de 45 viviendas. Si esa comparación se hace con el pasado mes de julio, como anterior registro de referencia con datos oficiales del Ayuntamiento, la subida es de 31.

Siempre hablando de pisos turísticos con licencia. Ya que el análisis de la oferta que se hace desde diferentes plataformas ha evidenciado la situación de ilegalidad de muchas otras viviendas en este sector. Una realidad a la que no escapa Gijón.

Un tercio de las VUT registradas en la zona urbana gijonesa están en el Centro. En concreto, según el registro del pasado día 18, hay 821. Son 24 más que en el registro de principios de año y 15 más que hace seis meses. Las otras dos zonas liberadas de la prohibición también registran subidas. Si La Arena empezó el 2025 con 422 VUT registradas ahora tiene 427 y en Cimavilla el salto ha sido de 178 a 183. Solo en el último semestre se dieron de alta 15 en el centro, 7 en Cimavilla y 2 en La Arena.

Tanto La Arena como Cimavilla están dentro de esas 19 zonas de Asturias donde el Principado está trabajando de cara a su declaración como zonas tensionadas en materia de vivienda. Algo que pidió el Pleno a partir de una iniciativa de Podemos a finales de 2023 y que acabó convirtiéndose en motivo de enfrentamiento entre las bancadas de la derecha y la izquierda municipal y entre el gobierno local de Foro y PP y el autonómico de PSOE e IU. En el resto de los barrios el impacto es mucho menor. En una segunda línea están El Llano con 238, El Natahoyo con 156 y Ceares y Laviada con 151.