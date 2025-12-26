Trucos de "diferentes estilos, pero todos espectaculares" llena Gijón de magia

Un teatro Jovellanos hipnotizado y embrujado por un sinfín de trucos inverosímiles, desde un cambio de vestuario en un suspiro hasta la ovacionada aparición de la nada de dos caniches en el escenario, disfrutó este viernes de la primera Gala Internacional del festival Semana Mágica. Una cita que sumió a los espectadores en un trance de ilusionismo e incredulidad merced a cinco magos que hicieron las delicias de un Jovellanos entregado a unos shows "espectaculares, con diferentes estilos de magia", como afirmó el uruguayo Daniel K, que ejerció de maestro de ceremonias con su característico humor y sorprendió a los asistentes con truquitos con cartas, periódicos o esposas. "Es un día para vivir nuevamente la infancia", subrayó.

Fue una gala muy interactiva en la que varios voluntarios cooperaron con Daniel K para que la magia brotara en el escenario. El primer número corrió a cargo de "una creadora con un estilo único", la francesa Léa Kyle, coronada hace meses como campeona del mundo. Y, como quedó demostrado esta tarde, una referencia del "quick-change", del cambio rápido de ropa. El público exclamaba gritos de admiración y sorpresa cuando la ilusionista mutaba, de un momento a otro, de atuendo. Y si no había suficiente ropa, de una percha sacaba una camiseta o un vestido.

Un momento de la actuación. / Ángel González

"¡Qué manera de empezar!", comentaba Daniel K, que animó esos ratitos muertos entre los números de cada artista. El uruguayo mencionó al mítico Harry Houdini antes de presentar al siguiente protagonista, el francés Gérald Le Guilloux, ganador del "Mandrake d’Or" y dominador absoluto de la magia con palomas y otros animales. "Tiene una sensibilidad única y una estética perfecta", declaró Daniel K sobre el galo, que hizo aparecer a pájaros a partir de periódicos en un recital que contó con el elemento del fuego. Y que despertó una reacción de asombro y ternura a partes iguales en las butacas del Jovellanos cuando, de repente, dos perritos.

"Un mago muy dinámico"

El también francés Florian Sainvet, campeón mundial de Manipulación tomó el testigo para ofrecer el número "El Robot Humano", en el que las cosas aparecían y desaparecían a velocidad vertiginosa. "Es un mago muy dinámico y técnico", destacó Daniel K. Como representación española estuvo el Mag Edgard, especialista en grandes ilusiones, aparición de personas o levitaciones.

En primera fila no perdía detalle José Armas, "El Ilusionista", director artístico de una Semana Mágica que hoy continúa con dos nuevas galas en el Jovellanos y espectáculos en el paseo de Begoña de "Tinín El Mago", que ya desplegó algunos de sus trucos en el kiosco de la música. "Gijón es la capital mundial de la magia", reivindicó José Armas, que tildó el certamen como "una oportunidad única" para gijoneses y asturianos que deseen dejarse seducir por una ilusión que hechizó al teatro Jovellanos.