Emotiva despedida el hostelero gijonés Federico González, fundador del popular Casa Fede: "Puso mucho corazón a la vida"

La iglesia de San Pedro se quedó pequeña este sábado para despedir a "Fede, el de Cimavilla", un hombre que puso "mucho corazón en la vida, en el trabajo y en las personas", como reflejó el párroco, Javier Gómez Cuesta, durante su emotiva homilía recordando al hostelero Federico González Fuertes, fundador de Casa Fede em 1997, junto a su mujer, María José Coalla, fallecida en octubre del pasado año. "Fue un gijonés nacido en Villaviciosa, de los del Gijón del alma que hacen ciudad", destacó el sacerdote .

El popular hostelero, fallecido el viernes a los 81 años, tuvo una amplia y variada trayectoria, desde su etapa como futbolista del Sporting, donde estuvo tres años, y luego uno cedido en la Cultural Leonesa, hasta que llegó a finales de los 90 al sector hostelero.

Antes, trabajó en una carnicería, en la atigua cristalería Dirsa, fue empleado del Banco de Crédito Comercial, montó un negocio con Enrique Castro, "Quini", y lideró Autos Fede. Luego, con motivo de la peatonalización de la calle Acacia, optó por reenfocar su vida laboral a la hostelería, convirtiendo Casa Fede, de la mano de su inseparable Mari Coalla, en un templo gastronómico.

Fede González, padre de Pablo y Yolanda, disfrutó mucho también de sus nietos, Gonzalo, Nicolás, Pelayo y Pablo. Incluyendo el reciente debut de su nieto Nico Riestra con el primer equipo del Sporting, como recordó el propio Javier Gómez Cuesta durante las exequias. "Os deja unos valores, que son la mejor herencia", pronunció el religioso dirigiéndose a los nietos de un hombre "con don de gentes, generoso, luchador y con una voluntad férrea que siempre le hizo salir adelante" y que hoy sábado recibió todo el cariño que repartió en vida.