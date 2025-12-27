Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Escenines para la Reciella" reivindica la música asturiana

Una cita en el Antiguo Instituto

Un momento de la cita.

Un momento de la cita. / Ángel González

S. G.

El Antiguo Instituto acogió ayer un concierto de Fernando Valle y Silvia Moreno que tuvo por título "Cantares de y pa neños". El recital se enmarcaba en el ciclo "Escenines pa la Reciella", organizado por la asociación "Reciella. Families pol Asturianu", e incluyó melodías tradicionales, antiguas y modernas, con el objetivo de conectar a la gente con su tierra. En el recital se realizó un recorrido por cantos empleados por distintas generaciones en juegos y actividades cotidianas. La cita continúa hoy, a las 12.00 horas, con un concierto-presentación del libro-disco "Pop Piquiñín. Una escoyeta de les canciones n’asturianu de Petit Pop".

Trucos de "diferentes estilos, pero todos espectaculares" llenan Gijón de magia

De Naval al Campus: Gijón incrementa su patrimonio con 80.000 metros cuadrados nuevos de espacios públicos

Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema

"Escenines para la Reciella" reivindica la música asturiana

La hostelería gijonesa llora a Federico González, histórico chigrero de Casa Fede, fallecido ayer a los 81 años: "Estaba hecho de otra pasta"

La obra para reformar el complejo deportivo de La Calzada ya tiene empresa

