"Escenines para la Reciella" reivindica la música asturiana
Una cita en el Antiguo Instituto
S. G.
El Antiguo Instituto acogió ayer un concierto de Fernando Valle y Silvia Moreno que tuvo por título "Cantares de y pa neños". El recital se enmarcaba en el ciclo "Escenines pa la Reciella", organizado por la asociación "Reciella. Families pol Asturianu", e incluyó melodías tradicionales, antiguas y modernas, con el objetivo de conectar a la gente con su tierra. En el recital se realizó un recorrido por cantos empleados por distintas generaciones en juegos y actividades cotidianas. La cita continúa hoy, a las 12.00 horas, con un concierto-presentación del libro-disco "Pop Piquiñín. Una escoyeta de les canciones n’asturianu de Petit Pop".
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: 'Ahora vivo, antes sobrevivía
- Un segundo premio y dos quintos: la Lotería de Navidad deja más de 60.000 euros en estos barrios de Gijón
- Quirón reactiva su hospital privado en Nuevo Gijón con avances en el convenio municipal para la compra de parcelas
- Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
- Los tres barrios de Gijón que lideran el repunte de las viviendas de uso turístico