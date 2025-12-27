"Escenines para la Reciella" reivindica la música asturiana

El Antiguo Instituto acogió ayer un concierto de Fernando Valle y Silvia Moreno que tuvo por título "Cantares de y pa neños". El recital se enmarcaba en el ciclo "Escenines pa la Reciella", organizado por la asociación "Reciella. Families pol Asturianu", e incluyó melodías tradicionales, antiguas y modernas, con el objetivo de conectar a la gente con su tierra. En el recital se realizó un recorrido por cantos empleados por distintas generaciones en juegos y actividades cotidianas. La cita continúa hoy, a las 12.00 horas, con un concierto-presentación del libro-disco "Pop Piquiñín. Una escoyeta de les canciones n’asturianu de Petit Pop".