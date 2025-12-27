Estas fiestas, mejor en Casa Ataulfo

El año 2025 camina hacia su final y, en medio de las compras y del movimiento propio de estas fechas, tomarse un respiro y darse un homenaje es un plan perfecto. Más todavía, si es en Casa Ataulfo, uno de los restaurantes de más solera de la ciudad de Gijón. En fechas tan señaladas como estas, reunirse en torno a una de las mesas de la popular casa de comidas y disfrutar de pescados y mariscos frescos del Cantábrico sirve para celebrar estas fiestas como la ocasión lo merece.

Escanciado de sidra en Ataulfo / lne

Bugres, centollos, langostas, cigalas, percebes, navajas, almejas y una larga lista de mariscos hacen las delicias de Ataulfo, donde se cita lo mejor del mar. Los amantes del pescado saborean suculentos ejemplares. El virrey, el besugo, la lubina, el rubiel o la merluza aseguran permanentemente el éxito. Acompañados de la mejor sidra, escanciada en el restaurante tal y como manda la tradición, los pescados y mariscos de Ataulfo son insuperables.

Quien desee disfrutar de Casa Ataulfo en su propio hogar también lo puede hacer. En Fin de Año, el restaurante ofrece a sus clientes comida para llevar, una opción más que recomendable para celebrar la entrada a 2026 de una forma relajada, pero sin renunciar a los sabores más destacados del Cantábrico.