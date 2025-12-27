El legado poético de Justo Alejo, a escena en el Ateneo Obrero de Gijón

Un encuentro para reivindicar la figura del fallecido poeta zamorano Justo Alejo, y destacar su "faceta innovadora", organizará el Ateneo Obrero de Gijón el próximo 9 de enero. El académico Salvador Gutiérrez y el profesor Manuel Ángel Delgado –ya jubilado y antiguo colaborador del Ateneo– disertarán sobre el legado de Alejo a partir de la presentación del libro "FLORecen hacia el olvido tus paSOS", una selección de la poesía visual del autor nacido en Sayago. "Lo que escribió en su momento sigue siendo todavía válido en cuanto al compromiso social, político y humano", ensalza Manuel Ángel Delgado sobre Justo Alejo.

Manuel Ángel Delgado. / .

La obra que protagonizará el acto, que tendrá lugar el 9 de enero, a las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, cuenta con la edición de la Universidad de León, en su colección Caligramas. La principal novedad radica en que el libro se editó tomando en consideración las pautas de maquetación del propio poeta, nacido en 1935 y quien se alistó como soldado voluntario en Valladolid, en el Ejército del Aire, en 1954. A nivel creativo, Justo Alejo bebió de las influencias de poetas como el francés Arthur Rimbaud.

Salvador Gutiérrez Ordóñez. / .

Manuel Ángel Delgado, experto a todas luces en Justo Alejo, señala que una de las claves de la escritura del zamorano pasaba por la "planificación visual para atraer al lector". El sayagués, fallecido en 1979 en Madrid, veía la imagen, también la publicitaria, como un elemento cotidiano en la comunicación ciudadana, apoyada en el atractivo de la palabra. Alejo destacaba por "la innovación en cuanto al tratamiento del lenguaje", subraya Manuel Ángel Delgado.

Justo Alejo, que descubrió en París la mirada vanguardista, estudió Bachillerato en Valladolid y se licenció en Filosofía, Sociología y Psicología en Madrid. En la capital de España mantuvo una intensa vida literaria y escribía artículos de opinión sobre sociología o antropología. Además, como militar, llegó a Brigada del Ejército del Aire, quedando adscrito a la Sección de Psicología del Ministerio del Aire. Alejo conoció a personalidades de múltiples ámbitos en su trayectoria, como al pintor Félix Cuadrado Lomas, al crítico de arte Santiago Amón, al poeta Francisco Pino o a los médicos y escritores Ramón Torío y Fernando Zamora.

Manuel Ángel Delgado compara el modo en el que la publicidad intenta suscitar emociones y sentimientos en las personas a través de imágenes y detalles con Justo Alejo. "Él hace eso con palabras", recalca Delgado, que fue docente de Lengua y Literatura. El conferenciante indica que Alejo pregonaba un fuerte "compromiso ético y social". No le importaba denunciar la especulación de los pisos en el Madrid de los sesenta y setenta. "Trataba de alumbrar las necesidades de las personas, pero sin hacer política", comenta Manuel Ángel Delgado.

Respecto al título que se presentará el 9 de enero en el Ateneo Obrero de Gijón, "FLORecen hacia el olvido tus paSOS", que haya determinadas letras en mayúscula no es ni mucho menos casualidad. Manuel Ángel Delgado expone la idea que deseaba expresar Justo Alejo. "Significa que a pesar de tus pasos vayan hacia el olvido, permanecen; pero aun así piden auxilio", desarrolla Delgado. El autor ya utilizó este tipo de cabriolas lingüísticas en otras obras como "monuMENTALES REBAJAS" o "SERojos luNARES".

Justo Alejo, exponente de una poesía experimental y rupturista, vehicula su estilo mediante la desarticulación del lenguaje, técnica con la que explora las posibilidades de la lengua y su uso contextual, evocando, por ejemplo, otros significados añadidos. Reivindica Manuel Ángel Delgado que el zamorano conserva la vigencia en lo relativo al "modo de contar las cosas" y de "denunciar las ‘fake news’ y los engaños de la publicidad". "Justo se ponía del lado del ser humano más humilde y sencillo", resalta Delgado. Alejo empleaba muchos refranes y lenguaje cotidiano en su poesía.

Manuel Ángel Delgado, también zamorano, ya ha recorrido distintas partes del país para presentar la obra de Justo Alejo. "Hay que dar a conocer su figura y su carta visual", asegura Delgado. En unos días, Gijón será una nueva parada en ese objetivo de acercar el legado poético de Justo Alejo a la ciudadanía.