El patrimonio municipal de Gijón suma 80.000 metros de nuevos espacios públicos

La compra de la finca de La Isla, pieza clave para ampliar el Jardín Botánico y cuya adquisición se aprobó este mismo mes en Junta de Gobierno, deja un balance al alza del patrimonio municipal: la ciudad ha sumado en lo que va de mandato más de 78.000 metros cuadrados. La principal incorporación –y también la primera, y la más costosa– fueron los terrenos hasta entonces portuarios de Naval Azul, ahora recién inaugurados como paseo público, y a ellos se suman las anunciadas adquisiciones de la finca de la Universidad de Oviedo en La Pecuaria y el terreno de la nave de Flex, que quedará despejado tras las demoliciones en enero y se reconvertirá, de manera provisional, en un aparcamiento. El patrimonio local, en propiedades inmobiliarias, ronda ahora los mil millones de euros.

Terreno de la Universidad en La Pecuaria. / Ángel González

Hace ahora un año, en el salón de recepciones, la lectura del acta notarial y la entrega del cheque al Puerto parecía formalizar la operación que sentó las bases de lo que hoy se conoce como Naval Azul. Como ya es bien sabido, la operación acabó siendo más complicada: el cambio de presidencia en la Autoridad Portuaria llegó con un cambio de criterio de la entidad, que no veía adecuado ceder la franja marítimo del terreno –el acuerdo inicial era que el Ayuntamiento compraba una parte y recibía cedida la otra, la franja– y que acabó en un choque institucional entre las partes que no se cerró hasta el pasado julio.

La nave de Flex, ya derruida. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Desde entonces, ahora ya sí, toda esta parte de Naval es propiedad municipal, con sus 38.848 metros cuadrados y franja incluida, tras una operación que costó al Ayuntamiento 4,64 millones de euros y que le hizo propietario mayoritario de un ámbito que sigue a la espera de la decisión de Pymar, el dueño de la otra parte del espacio. Mientras el plan especial que desarrollará el ámbito prospera, el entorno se ha adecuado provisionalmente como paseo y se estrenó este lunes.

Paseo de Naval Azul. / Juan Plaza

Es también reciente el acuerdo para comprar la finca de La Isla, una operación que llevaba tiempo pendiente, en negociaciones con los propietarios, y que se aprobó hace apenas un par de semanas en Junta de Gobierno. Costará 1,9 millones de euros hacerse con un terreno que ocupa más de 17.000 metros cuadrados. El dinero salió, precisamente, de la partida presupuestaria que se había reservado este año para la compra aún pendiente de los terrenos de Pymar en Naval. El espacio incluye un edificio catalogado de 1.739 metros y unos jardines históricos de gran relevancia. El gobierno local confía en que por estos últimos se pueda pasear ya en el primer semestre del próximo año. Mientras, se trabaja en un plan de reestructuración de espacios del Jardín Botánico, que además de zonas verdes gana también ahora espacio para potenciar los usos de ocio y gastronomía del complejo.

Nuevos aparcamientos

De similar extensión a esta finca es la que la Universidad de Oviedo vende al Ayuntamiento en el entorno de La Pecuaria. Este terreno ha dado más de un dolor de cabeza a ambas administraciones y el retraso en la tramitación del cambio de manos a punto estuvo de bloquear el inicio de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. Tras el cambio de gobierno se aprobó un ligero cambio en las fincas que integraban la primera fase de esa ampliación para impedirlo. Este octubre, en Junta de Gobierno, se pudo aprobar por fin la compra del espacio, de 18.734 metros, por 1.023.000 euros. El requisito de la venta fue no destinar el espacio a usos educativos, algo que no supuso ningún problema porque no estaba previsto hacerlo. Se adecuará el año que viene como un aparcamiento sin descartar que las necesidades de la ampliación del Parque pidan un destino definitivo diferente más adelante.

La nave de Flex, por último, se integrará también en el patrimonio municipal: la alcaldesa, Carmen Moriyón, confirmó el mes pasado la existencia de un acuerdo cerrado con la propiedad. El entorno ocupa 3.652 metros cuadrado y se integra en un ámbito de mayor superficie pendiente de desarrollar. Mientras, se contempla también una adecuación provisional para habilitar el terreno como aparcamiento, cumpliendo así con la demanda que hacían los vecinos. A inicios de año culminará también la obra de derribo de la vieja nave, otra antigua petición de La Calzada por la salubridad del entorno.

Más allá de las compras inmobiliarias, el fin de la cesión del edificio de Fundación Metal –ahora, de nuevo en manos del Ayuntamiento, acogerá un centro municipal a Nuevo Roces– y la anunciada apertura provisional de la playa verde del Rinconín como espacio de paseo el próximo año completarán la lista de nuevos espacios que pronto tendrán uso público.