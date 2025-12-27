Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema

La generación del 98 del colegio Corazón de María celebró una de las actividades estrella de su calendario, la tradicional comida navideña. Un momento perfecto para rescatar anécdotas e imborrables recuerdos de su paso por el centro en una época, la Navidad, que se presta a este tipo de reencuentros. Al encuentro acudieron cerca de una treintena de antiguos escolares de la generación del 98 del Codema.