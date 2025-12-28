Aliatar visita el barrio gijonés de El Coto para recoger las cartas de regalos

En su carroza y acompañado por un séquito de pajes, el emisario de los Reyes Magos de Oriente, Aliatar, visitó este domingo el barrio gijonés de El Coto en una intensa tarde en la que 95 niños pudieron entregarle en mano las cartas de deseos para los regalos.

Durante más de tres horas atendió a las peticiones y compartió tiempo con los jóvenes del barrio que se acercaron hasta la parroquia de San Nicolás de Bari en una actividad organizada desde la asociación juvenil "San Nicolás" y la asociación vecinal de El Coto.

La cosa no quedó ahí, ya que las familias asistentes también pudieron disfrutar de una chocolatada popular a la que también se apuntó Aliatar. "Ha sido un gran día y en el que la buena organización ha permitido que cada niño me comente durante varios minutos sus deseos que escribieron en las cartas y pueda hacérselo llegar a los Reyes Magos", desveló el emisario de los Reyes Magos de Oriente.

El convite reunió a familias que este año podrán presenciar la cabalgata de Gijón en el barrio. Este hecho ha motivado que, a diferencia de otros años, el 5 de enero no se celebrará la cabalgata de Reyes de El Coto, sumándose a la que recorre desde la calle Poeta Ángel González hasta la Plaza Mayor. En esta edición el recorrido pasará por las calles Feijoo, General Suárez Valdés o Avelino González Mallada dentro del barrio de El Coto.

Dentro de las visitas de los emisarios de los Reyes Magos, mañana lunes, de 18.00 horas a 20.00 horas, el Príncipe Abdeladid estará presente en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur para recoger, al igual que hizo ayer Aliatar, las cartas de aquellos niños y niñas que deseen entregárselas en mano al mensajero para que las traslade hasta los Reyes Magos. La entrada al recinto será libre hasta completar aforo.