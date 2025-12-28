Armando Orbón, Emilio Ribera y David Hernández llenan de música la Colegiata

Los acordes de tres grandes guitarras llenaron de música la Colegiata de San Juan Bautista del Palacio de Revillagigedo en un concierto especial por Navidad. Los artistas Armando Orbón, David Hernández y Emilio Ribera fueron los encargados de deleitar con sus temas en un recital en el que se juntaron bajo el título de "En la esencia de los sentidos". Orbón, gijonés de nacimiento, regresó al espacio donde el pasado verano ya deleitó a los presentes con su espectáculo "Una guitarra dos mundos".

En esta ocasión compartió escenario con otros dos artistas de renombre como David Hernández y Emilio Ribera. El acto no quedó en un simple recital de música, ya que los artistas guiaron a los allí presentes por un recorrido de acordes de cuerda en el que los estilos fueron variando desde los más clásicos hasta otros más cercanos al jazz, una de las grandes pasiones de Emilio Ribera y con la que se han convertido en un referente.

No era la primera vez que estos guitarristas coincidían sobre las tablas. Ribera y Orbón impulsaron con motivo del quinto centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano un proyecto que llevó el nombre de "Dos Guitarras, Un Mundo". Con él, visitaron diversos países europeos ofreciendo su repertorio. También han ofrecido diversos talleres y clases maestras que les han llevado hasta formar parte del programa de actividades culturales que organiza la Fundación Princesa de Asturias durante la semana de los Premios.

También se unió a David Hernández, que además de guitarrista es afamado cantaor, con el que se unió en varias aventuras en el que fusionaron el flamenco con diversos estilos. En esta ocasión, los tres se quisieron unir para un concierto con motivos navideños, pero en el que dejaron buena muestra de su arte. Con esta actuación, los artistas cerraron el año de cara a próximos compromisos en 2026.