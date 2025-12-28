Contundente victoria de los políticos en el partido de Navidad contra periodistas en Gijón
Un tradicional encuentro en los campos de Mareo
En los campos de la Escuela de Fútbol de Mareo, y con camisetas del Sporting, se disputó este domingo el tradicional partido de fútbol de Navidad que enfrentó a políticos y trabajadores municipales del Ayuntamiento contra periodistas gijoneses, entre los que jugaron varios redactores de LA NUEVA ESPAÑA.
Los políticos, que vistieron de rojiblanco, se impusieron un año más por un contundente 4-0 a los periodistas, que lucieron elástica amarilla. Estos últimos defienden que se trató de un partido igualado y que la prensa reclamó un penalti al final del encuentro.
