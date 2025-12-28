Una gaviota secuestra un bebé en Gijón y la pegatina ambiental para los coches: las bromas del gobierno local por el día de los Inocentes

Cada año, con motivo del 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, son muchas las "noticias" que se van soltando para sacar una sonrisa, pero que muchas veces se toman en serio. En Gijón varias áreas del Ayuntamiento han buscado precisamente ese objetivo con chanzas para celebrar el día. Inocentadas que llegan desde el área de Medio Ambiente hasta el de Tráfico y Movilidad.

En el caso de Medio Ambiente la “inocentada” ha llegado desde sus redes sociales. Una noticia de un medio ficticio que lleva por título “Drama emplumado en Gijón”. Relata con gracia el secuestro de un bebé a manos de una gaviota, uno de los problemas de la ciudad. “Lo que parecía una mañana tranquila acabó en tragedia con plumas, churros y chantaje emocional. Una gaviota afectada por el síndrome del nido vacío, consecuencia del control poblacional, ha protagonizado el suceso del día”, exponen desde Medio Ambiente.

La noticia cuenta con desarrollo y hasta describen con humor las exigencias de la gaviota secuestradora: “barra libre de churros en el bar Los Corintios”. “Sin churros no hay devolución”, advierte el animal.

La publicación recibió pronto alguna que otra réplica en el mismo tono de humor. “Parece que la cosa está tensa entre la concejalía y el colectivo gaviotil”, bromeaba un usuario de la red social Instagram ante el conflicto ciudadano que existe desde hace años por la proliferación de gaviotas pese a las campañas de control.

Prohibido aparcar y estacionar "en la mayor para de Gijón"

Desde el área de Tráfico tampoco quisieron quedarse atrás. Fue en este caso el propio concejal, Pelayo Barcia, quien anunció nuevas medidas de movilidad a partir del próximo 1 de enero. Acordaos de que ya no se podrá circular ni estacionar en la mayor parte de Gijón si el vehículo no dispone de la correspondiente pegatina ambiental. Además, los vehículos de residentes sin pegatina que hasta ahora podían obtener la tarjeta para aparcar en la calle dejarán de poder hacerlo a partir de ese mismo día”, apuntó.

Para facilitar todos los detalles, Barcia también adjuntó un documento con “los principales artículos de la norma, donde se explica todo lo que os comento, así como el enlace al Boletín Oficial del Principado, en el que se desarrolla la ordenanza completa que fue aprobada en 2021, por si tenéis alguna duda”.

Ese documento, en concreto, es la ordenanza de Movilidad que llegó a aprobar el anterior gobierno local de PSOE e IU y que los foristas llegaron a llevar a los tribunales antes de su regreso a la Alcaldía. Con Foro y PP en el gobierno local, la ordenanza quedó en papel mojado.