Gijón, un 2026 de ver para creer: estos son sus principales retos

Hay quien necesita ver para creer. Si todo sale según lo previsto, los gijoneses podrán ver en 2026 muchas cosas que les permitan confirmar que la transformación de la ciudad que reivindica el gobierno municipal de Foro y PP liderado por Carmen Moriyón sigue materializándose. Aunque siempre queda un resquicio para la desconfianza en una Gijón que acumula una larga lista de decepciones en grandes proyectos que pasaron de acumular ilusión a acumular retrasos. Esto es parte de lo que va a pasar en Gijón el año que viene ... si todo va bien.

Naval Azul, un paseo que crece hacia la economía azul.

La reciente apertura del paseo de Naval Azul ha sido el prólogo a ese nuevo Gijón en transformación. Cuando de la nueva trama urbana a pie de mar de El Natahoyo se vayan la estrella y el árbol de Navidad empezará el plan municipal para ampliar el paseo acondicionando la franja más próxima al Acuario cuya propiedad también es municipal tras la compra de los terrenos al Puerto. Aunque no habrá conexión entre las dos zonas si se habilitará un acceso por Poniente para que los vecinos también puedan usar ese espacio. Eso será lo visible a pie de calle. El resto del trabajo para poder saltar del paseo al polo empresarial centrado en la economía azul previsto para el espacio que ocupara el astillero de Naval Gijón será en los despachos de la Casa Consistorial. Toca avanzar en el diseño del plan especial de la zona y seguir buscando un acuerdo con Pymar para acceder al 40% del suelo que es de su propiedad.

Paseantes en el entorno de la playa verde del Rinconín. / .

El Rinconín estrena playa verde para el verano.

En el Oeste ya se puede disfrutar de un nuevo tramo de costa y en el Este ocurrirá lo mismo gracias a la playa verde del Rinconín. Un concurso abierto a la participación vecinal definió hace unos meses el diseño que se quiere para ese espacio singular de la ciudad pera antes de que se haga realidad, el Ayuntamiento ha comprometido una adecuación provisional que permitirá su disfrute público en el verano de 2026. La denominada fase I de la playa verde contempla la mejora del entorno y la extensión de una capa vegetal sobre las dos parcelas de 18.479 metros cuadrados.

Vista de Tabacalera desde el cerro de Santa Catalina. / Marcos León

Las máquinas llegan a Tabacalera para hacerla museo.

Es la joya de la corona y el eje de la denominada "vía gijonesa" de la cultura que Foro desde el gobierno local ha impulsado como eje estratégico de la transformación de Gijón. A partir de una licitación de algo más de 21 millones, que está en su fase final de resolución, la previsión es que las obras para la conversión de la vieja Fábrica de Tabacos de Cimavilla en el Centro de Arte de Tabacalera arranquen en la próxima primavera. Son 42 meses de obra para adecuar el edificio histórico, construir uno nuevo y adecuar todo ese entorno del Barrio Alto. El presupuesto municipal lleva incorporados 2,5 millones para cubrir lo ejecutado el año que viene y que la actuación empiece sin problemas.

El viaducto de Carlos Marx. / .

La estación de Moreda empieza en Carlos Marx.

El primer trimestre de 2026 fue el horizonte temporal que el Ministerio de Transportes dio en Gijón al Norte de cara a licitar las primeras obras vinculadas a la construcción de la estación intermodal de Moreda. Unas obras que parten del derribo del viaducto de Carlos Marx, la recuperación en superficie de ese viario e importantes actuaciones en el subsuelo para, entre otras cosas, reordenar la red de colectores. El coste estimado de todo el paquete es de 53,5 millones y dependiendo de cómo vaya la licitación se podrán ver máquinas trabajando, o no, a lo largo del año que viene. El Ayuntamiento Gijón ha reservado en sus cuentas de 2026 una primera partida de 1,4 millones consciente del valor simbólico que tendrá ver actividad en uno de esos proyectos que se han ganado la incredulidad de los gijoneses tras más de un cuarto de siglo en espera. Antes de ver máquinas se tendrán que ver las firmas de los socios de Gijón al Norte –Estado, Principado y Ayuntamiento– en el nuevo convenio que fije las condiciones, el calendario y los pagos del total de la obra de la intermodal.

La Pecuaria trae una universidad y un aparcamiento.

Un último ajuste ha derivado a marzo del año que viene el final de las obras de urbanización de la Pecuaria, el espacio de crecimiento del Parque Tecnológico en pleno corazón de la Milla del Conocimiento "Margarita Salas". Una obra física que permitirá, si así lo quiere, que la Universidad Europea se ponga manos a la obra para edificar en la finca que allí ha comprado. El que será el primer proyecto universitario privado de Gijón está ahora mismo pendiente de las autorizaciones pertinentes. De cara a lograr su objetivo de abrir en el curso 2027/2028 optaba recientemente por pedir autorización para abrir como centro adscrito a la Europea de Madrid mientras sigue adelante con la tramitación, más complicada y larga, como campus con identidad propia. En este mismo ámbito de la Pecuaria está la finca que el Ayuntamiento le ha comprado a la Universidad de Oviedo por un millón de euros. Mientras no se integre en el parque empresarial en una próxima fase urbanizadora se utilizará como aparcamiento disuasorio.

Protestas en Cuatro Caminos para acabar con los camiones.

La única realidad sobre las alternativas al fallido vial de Jove soterrado es que tras las campanadas que anuncien la llegada de 2026 los vecinos de La Calzada volverán a manifestarse en Cuatro Caminos para exigir una solución que les libere de ver pasar, y respirar el humo, de más de mil camiones cada día. Una solución que vaya más allá de humanizar la avenida Príncipe de Asturias. Pendiente está la licitación del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña, que podría ser en 2026 aunque eso depende del Ministerio de Transportes, y más pendiente aún el diseño de esa alternativa por Aboño al tráfico pesado que sale y entra al Musel. Y que cada vez será más teniendo en cuenta los planes en marcha para la instalación de empresas en el ámbito portuario.

Las máquinas derriban la nave de Flex. / .

La Calzada pierda una nave y gana un parking.

Histórica reivindicación de los vecinos de La Calzada fue derribar la nave de Flex, convertida tras años de abandono en un foco de insalubridad e inseguridad. La demolición, ejecutada de manera subsidiaria por el Ayuntamiento este año, tendrá continuidad el que viene con su transformación, como también pedían los vecinos, en aparcamiento. Desde Alcaldía ya se anunció la intención municipal de comprar la finca para habilitar 150 plazas de aparcamiento que, junto a las intervenciones ya realizadas en la calle Martín y Mata Jove, compensen las perdidas dentro de la ecomanzana. De la ecuación tráfico y La Calzada sigue quedando fuera la comprometida Zona de Bajas Emisiones. Aunque anunciada en varias ocasiones aún no hay ordenanza regulardora y sin ella no hay ZBE en vigor pese a que el proyecto técnico y las cámaras lleven tiempo ejecutadas cumpliendo con los fondos europeos recibidos para hacerlo.

El sensible realojo por las obras del Albergue Covadonga.

Alrededor de año y medio durará la reforma del Albergue Covadonga, cuyo inicio se calcula para el próximo abril. Así que antes hay que organizar el operativo para reubicar a las alrededor de 60 personas que tendrán que ser desalojadas en la primera fase de la obra. Su destino ya no será el Hogar de San José, en El Natahoyo, como había organizado desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales antes de que la Alcaldesa decidiera tomar las riendas de la situación tras sufrir un escrache mientras inauguraba la capilla de San Esteban del Mar de un grupo de vecinos que rechazaban ese traslado.

El Asilo Pola se reforma para volver a ser museo Piñole.

El edificio que albergara el Asilo Pola para luego transformarse en museo Nicanor Piñole pasó en 2025 del anonimato al centro de la polémica tras la decisión municipal de cerrarlo para acometer unas obras de reforma. Esas obras, con un coste de 800.0000 euros, estaban y están previstas para 2026, lo que ha cambiado es lo que ocurrirá cuando acaben. El acuerdo final entre el Ayuntamiento y los responsables de cuidar el legado de Piñole es que allí vuelvan los cuadros del pintor –custodiados en un almacén mientras se ejecute la reforma– y de allí solo salgan hacia su sede definitiva en Tabacalera. Si todo va bien, en 2027. Tocará entonces decidir si el nuevo uso del edificio es como sede de la Oficina municipal de Igualdad, algo que no gusta a todos.

Del hospital público de Cabueñes al privado de Quirón.

La paralizada ampliación del hospital público de Cabueñes y el desarrollo de un hospital privado por la firma Quirón en Nuevo Gijón están vinculados por un convenio que avala una permuta de parcelas y que se ha reactivado tras un tiempo en suspenso con más actividad en los tribunales, donde han llevado la operación los opositores al proyecto privado, que en otros sitios. El gobierno local defiende un proyecto que, reivindican, trae a Gijón una inversión de 50 millones y 300 empleos. Para hacerlo realidad ya se tramitó una modificación del Plan General de Ordenación.

El Jardín Botánico comparte su nueva Isla.

A lo largo del primer semestre de 2026 una serie de actividades especiales en el Jardín Botánico servirán para conocer su nuevo espacio: la Isla. Vivienda y jardín en 17.000 metros cuadrados de historia de Gijón, que el Ayuntamiento acaba de comprar por 1,9 millones. El jardín será pronto visitable. Para la vivienda habrá que esperar más. Necesita obra antes de transformarse en área científica del Botánico, espacio expositivo y ámbito hostelero. Un tres en uno para completar el puzzle botánico.

Ceares recupera su Hogar del productor y El Llano tendrá escuelina.

Hay grandes proyectos de ciudad y otros que son de barrio pero igualmente importantes. En pista de lanzamiento para empezar con el nuevo año están, entre otros, la ampliación del complejo deportivo de La Calzada y el Hogar del Productor de Ceares. Se anuncia también la demolición del complejo del Soccer World como primer paso para recuperar ese espacio degradado en el barrio de Nuevo Gijón y un centro municipal en Nuevo Roces, en lo que fuera la sede de la Fundación Metal, que poder unir como equipamiento del barrio al centro de salud y el colegio. El Llano rematará su escuelina y la obra del entorno de La Escuelona.

El suspiro final de los fondos PRTR provenientes de la unión europea.

Son las siglas bajo las que llegaron a Gijón decenas de millones de la Unión Europea. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia encara su última etapa con las obras de reforma de los colegios de Los Campos y Castiello como grandes actuaciones pendientes. Sin olvidarse que también tienen fondos europeos los planes de barrios degradados y que le queda algún fleco a la segunda fase de la renaturalización del río Piles.