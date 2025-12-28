La Laboral canta con la alegría navideña de Poveda: "Este es un refugio para el amor"

El cantaor Miguel Poveda se subió ayer a las tablas del teatro de la Laboral de Gijón para presentar el que es su último disco, "El árbol de la alegría", publicado hace solo unas semanas y en el que recoge una decena de canciones de temática religiosa y navideña y con arreglos de diversos estilos musicales. Con un teatro lleno solo hasta la mitad, pero con un público muy entusiasta, el artista agradeció encontrar ayer en Gijón "un refugio para el amor".

Parte del público asistente al concierto. / .

Este nuevo disco incluye bulerías, tangos, rumbas catalanas y villancicos, y Poveda ayer se metió al público en el bolsillo al comenzar cantando "Camino de Gijón", una adaptación local de su tema "Camino de Egipto". Saludó luego a los asistentes agradeciendo que hubiesen decidido celebrar con él las fiestas y dijo ser consciente de que para muchas personas esta época del año puede ser "triste". "Este rinconcito en el que nos hemos reunido puede ser un refugio para el amor, para la alegría, en este momento tan lleno de noticias desagradables", aseguró. Dijo también estar feliz de pasar estos días de fiesta en la ciudad y pidió a todos terminar el año "con un poquito de alegría".

Sonaron ayer temas como la bulería " Los Pastores" y la canción "Hoy", dedicada, dijo, a los seres queridos que han fallecido y a quienes pidió recordar con alegría. Cambió de estilo para cantar a través de la palabra de Federico García Lorca, al que agradeció su defensa de la música del cante jondo y de la música flamenca, y dedicó otro tema a quienes están pasando estas fiestas ingresados en un hospital. Celebró ayer el artista haber podido dedicar un álbum entero a villancicos y tener la oportunidad ahora de presentarlo en directo, y dedicó un especial protagonismo a "Los makarines", un dúo flamenco de dos artistas de Sevilla y Triana con quienes Poveda pudo cantar ayer en directo, siendo este uno de los momentos más aplaudidos del concierto.