El plan "divertido y diferente" que nunca falla en Gijón cada Navidad: visitas, talleres, belenes y hasta un bingo en plena naturaleza

Visitas guiadas, talleres para los más jóvenes o un bingo para ir descubriendo especies vegetales fueron tan solo algunos de los planes que llenaron el Jardín Botánico de familias este domingo, aprovechando la tregua del frío y la lluvia.

Las fechas navideñas son buen motivo para descubrir este gran recinto en una época en donde a las plantas y árboles también les acompañan por todo el espacio diversas figuras del Belén a escala real. "Quise traer a mis sobrinos, que no viven aquí y me pareció ideal para hacer un plan divertido y diferente", aseguraba Irene Barranco, junto a Manuel Jesús Nosti y los jóvenes Nil y Asier Barranco que sostenían cada uno su hoja para ir rellenando con las plantas que iban encontrando.

El ambiente navideño en el Jardín Botánico de Gijón, en imágenes / Ángel González

Junto al arroyo Peña Francia, Estefanía García y Valentin Tsvetanov, junto a amigos y familia, disfrutan de unos días de vacaciones en Gijón llegados de Burgos. "Nos dijeron que era muy buen plan para venir con los pequeños y nos ha sorprendido la decoración navideña", observaba García a lo que Tsvetanov añadía un punto positivo más. "Como lo han puesto gratuito estas fechas anima a venir", expresaba el visitante.

Para David García e Isabel Isasmendi, acompañados por sus hijos Danel y Julen, el Botánico también ha sido todo un descubrimiento. "Lo mejor el laberinto", afirmaba con rotundidad Danel García que junto a su hermano querían sacar todas las plantas del bingo. "Está superchulo para venir con niños porque por Navidad incentivan con estos planes del bingo y otras actividades que hemos visto que había. Es un gran lugar para pasar el día", añadía David García.

"Hay que venir un día por lo menos"

Junto al pesebre, las familias García y Carril disfrutaban de la visita "que no puede faltar en Navidad". "En estas fechas, siempre tenemos que venir un día por lo menos", confirmaba Alejandro García, a lo que Sandra Sañudo añadía que los jóvenes "ya se saben el laberinto de memoria". "Lo que más destaca es la decoración navideña y que las plantas y los árboles, de una temporada a otra cambian bastante", aportaba García.

Los hubo que también participaron en el taller navideño "La Fábrica de los sueños" en el que descubrieron diferentes tipos de especies navideñas y realizaron una manualidad en madera. "Es una bola de Navidad para el árbol con la cara de Papá Noel", mostraba Leo Lázaro junto a su hermano Diego que había dibujado el mismo adorno.

"Somos muy fans del Botánico y siempre que hay estas actividades intentamos no perderlas", explicaba el padre de estos dos, Tomás Lázaro que también resaltó "el día tan guapo que hace". "Es espectacular que se incentiven estos proyectos en Navidad y que se anime a descubrir el Botánico", finalizó Lázaro.