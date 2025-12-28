Prohíben la entrada a la cocina de una sidrería de Gijón: la sorprendente inocentada de un camarero a sus compañeros
La iniciativa partió de Miguel Ángel, camarero de la Sidrería Simancas de la avenida Pablo Iglesias, para gastarle una broma a sus compañeros
C. T.
Como cada 28 de diciembre, las redes sociales se llenan de mensajes por el Día de los Inocentes en el que las bromas y engaños están más que presentes. Pero los hay que van más allá e intentan hacer pasar un buen rato de risas con compañeros y amigos.
Este fue el caso de Miguel Ángel, camarero de la Sidrería Simancas en la avenida Pablo Iglesias de Gijón. El empleado, a primera hora de la mañana y sin que el resto de los empleados se diera cuenta colocó un par de cintas de precinto simulando las que instala la Policía en cualquier escena de un crimen. En este caso, el lugar escogido fue la entrada de la cocina.
La sorpresa llegó a alegrar el día no solo a sus compañeros, sino también a la habitual clientela que, de primeras, llegaron a pensar que había ocurrido algo en la cocina del establecimiento. "Quería hacer una broma a los compañeros de trabajo e hizo mucha gracia a la gente", asegura el propio Miguel Ángel.
Un gesto que se une a otros que se han visto este domingo en redes como los publicados por el Ayuntamiento de Gijón, alertando del robo de un bebé por parte de una gaviota o el aviso del concejal Pelayo Barcia sobre la prohibición de aparcar sin pegatina medioambiental.
