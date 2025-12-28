Una vuelta a casa que los jóvenes de Gijón desean alargar: "Hay que incentivar con proyectos"

Las fechas navideñas siempre son momento para los regresos y reencuentros. Gijón se llena estos días de jóvenes que viven en otras ciudades, ya sea por trabajo y estudios, y que aprovechan las vacaciones para volver a la ciudad que les vio crecer. Algunos tuvieron que dejarla por probar una experiencia distinta y otros por obligación. Este es el caso de Arais Díaz, que lleva tres años estudiando enfermería en Lugo. "No me dio la nota para entrar aquí. Me podía haber cambiado en segundo de carrera, pero me acabó por gustar Lugo y me quedé", asegura la joven, junto a su grupo de amigas, la mayoría de ellas que aún residen en Gijón. No obstante, pese a que la ciudad lucense le acabó por ganar, su deseo es regresar cuando termine los estudios. "Tengo pensado volver porque allí no hay tantas oportunidades y aquí estoy más cómoda", confiesa Díaz.

Diego Celorio en primer término. Al fondo por la izquierda, Diego González, Pablo Canteli y Lucas Arnáiz / Ángel González

Son muchos en esa situación, de ahí que el gobierno local que lidera Carmen Moriyón vaya a lanzar un paquete de medidas, como desveló la Alcaldesa a través de LA NUEVA ESPAÑA, para retener el talento. Un ejemplo es Diego Celorio, que tras un año probando la experiencia de vivir en Madrid, ya tiene planes para su vuelta. "No me está convenciendo y tenía la idea de quedarme todo el año, pero conseguí reducirlo para volver el segundo cuatrimestre", afirma el estudiante de Telecomunicaciones, que se fue a la capital a través del programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles). Sin embargo, su futuro más allá de los estudios no lo visualiza en la región por un par de motivos: "No hay tanta industria que contrate a jóvenes y se necesitan más proyectos que incentiven a través del Principado, Ayuntamiento o la propia Universidad", enumera Celorio.

Claudia Martínez, Lucía Menéndez y Teresa Ordóñez. / .

Elena y Beatriz Blanco también disfrutan de la Navidad en casa. Ambas se fueron por trabajo, la primera a Vigo y la segunda a León, aunque sus caminos no han sido iguales. "No llegué nunca a trabajar en Gijón, me surgió una oferta en Vigo y me fui directamente allí", explica Elena Blanco, ingeniera de profesión. "Llevó cinco años en León, pude trabajar aquí unos años, pero no de lo mío y me fui fuera para conseguir un trabajo más acorde", completa Beatriz Blanco, farmacéutica que confiesa que el tren de regreso ya le pasó. "Está un poco complicado el regreso, más que nada por el trabajo y porque tengo ya la vida hecha fuera", añade Beatriz Blanco, previo a un último apunte de su hermana. "Se nota la falta de oportunidades de trabajo, ambiente y gente joven".

Por la izquierda, Luis Santamaría, Beatriz Blanco, Elena Blanco y Cristian Zaragoza. / .

"Aquí se vive mejor"

"Aquí, tenemos familia y amigos y nos encanta la calidad de vida". Estas tres razones son por las que Claudia Martínez anhela volver desde Palamós, donde está terminando su residencia de enfermería. "Estudié en León por nota y cuando terminé pude trabajar aquí. Sin embargo, una vez que me especialicé, las oportunidades no eran tan buenas como en Cataluña", argumenta Martínez. A su lado, Lucía Menéndez también espera regresar a Gijón desde Madrid, donde trabaja en una consultora tecnológica después de haber estudiado Matemáticas y Estadística. "A largo plazo, tengo la idea de regresar, pero por el momento no. No hay tantas oportunidades", lamenta Menéndez.

Junto a ellas, Teresa Ordóñez afirma que es la única de su grupo de amigas que vive en Gijón. "Todos los que se marcharon están intentando volver, ya sea por temas de alquiler o por calidad de vida", menciona Ordóñez, a lo que Menéndez le da la razón. "Toda la gente que conozco y vive fuera, quiere volver. Nos hemos criado aquí, tenemos familia y amigos y nos encanta la calidad de vida, pero siguen faltando oportunidades", sentencia Menéndez.