Absueltos unos padres que perdieron la custodia de su bebé por presunto maltrato

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha absuelto a dos padres que estaban acusados de maltratar a su bebé de ahora dos años y para quienes el Ministerio Fiscal pedía siete años y siete meses de cárcel contra cada uno por un delito de asesinato en grado de tentativa. La Audiencia, sin embargo, señala que el expediente médico de la pequeña, con multitud de problemas de salud, son "sugerentes de que padeciera algún síndrome" por una posible alteración genética y que, en cualquier caso, "no existen certezas" de que la pequeña hubiese sido zarandeada, que fue la sospecha remitida por servicios médicos y que activó un protocolo de protección al menor que acabó con estos dos padres perdiendo la custodia de la niña de manera provisional. La pequeña fue atendida en varios centros sanitarios de Gijón porque la familia había pasado en la ciudad unos días, y sus partes médicos se incorporaron a las pruebas presentadas en juicio.

El juicio oral se había celebrado el pasado septiembre. Constan como hechos probados que la niña, nacida en 2023 en Guipúzcoa, llegó al mundo en un parto complicado, por cesárea, y tras un embarazo controlado y durante el cual ya se habían detectado problemas relacionadas con el crecimiento.

En sus primeros meses de vida, después, "fue atendida médicamente en muchas ocasiones" tanto en su ciudad natal como en clínicas de Zamora y Gijón por estancias temporales de la familia. En todas esas consultas, la pequeña presentaba síntomas variados, entre ellos sangrado vaginal, sangrado anal, hematomas, letargia, vómitos y fiebre, si bien no todas estas dolencias se presentaban a la vez. Llegó a tener también varios episodios de convulsiones y un cuadro de encefalopatía. En octubre de ese año, el servicio médico de una UCI de su ciudad natal alertó al Juzgado de Guardia al apreciar que el estado de la pequeña era compatible con el llamado síndrome del niño zarandeado. Cuando recibió el alta, ya en enero del año pasado, la Diputación Foral asumió la guarda de la menor y la delegó en los tíos maternos de la pequeña, prorrogando esta medida en los plazos establecidos.

En juicio los padres habían declarado ser conscientes de que no se puede zarandear a un niño y negaron haberlo hecho jamás. Señalaron que la pequeña sufría evidentes problemas de salud y que por eso acudían con tanta frecuencia a servicios médicos de urgencia. Manifestaron haberse mudado a Zamora para poder ver a diario a su pequeña, ya que los tíos maternos residen allí. Estos tías, por su parte, aseguraron no haber visto jamás indicio alguno de maltrato y aseguraron que hubiesen intervenido en caso contrario. Los médicos y psicólogos citados a declarar dieron versiones similares pero no exactas, y en general señalaron que los síntomas de la pequeña podían explicarse por otras causas médicas, pero que no existía un diagnóstico claro que lo explicase y que la teoría del zarandeo era la conclusión más plausible.

La Audiencia motiva su absolución en parte en esta última idea y señala que "en el momento actual de la ciencia médica no cabe concluir fuera de toda duda racional" que las lesiones que presentaba la niña se debiesen a un zarandeo, más cuando sí está constatado que la bebé padece una afectación genética extraña. Señala que la "frecuente consulta a los profesionales médicos" por parte de los progenitores no indican una desatención a la niña, sino su "preocupación" por ella.