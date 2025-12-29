Los alcaldes brindan en Gijón por un 2026 con más industria, vivienda asequible y "lealtad" entre gobiernos

El tradicional brindis de alcaldes asturianos tomó como sede esta mañana el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón, anfitrión de un acto que los regidores consideran ya "una tradición" y que sirvió para consensuar algunos propósitos políticos para este 2026 a las puertas. Desearon los políticos un próximo año con más industria y con nuevas soluciones a la crisis de vivienda, así como incorporar estrategias que favorezcan un turismo sostenible y, sobre todo, reforzar la "lealtad" entre concejos y la colaboración de gobiernos de diferente signo político.

El brindis lo protagonizaron Carmen Moriyón, alcaldesa de la ciudad anfitriona, junto a Mariví Monteserín (Avilés) y Alfredo Canteli (Oviedo), acompañados por Cecilia Pérez, regidora de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FAC). Entre el público se encontraban también los alcaldes Manuel Ángel Álvarez (Mieres), Saúl Bastián (Sariego) y Ángel García (Siero), junto a concejales y portavoces políticos invitados.

Carmen Moriyón brinda por un 2026 "sin trabas ni corsés"

El acto fue breve y lo inauguró Moriyón, que recalcó el "honor" de que Gijón asumiese este año la responsabilidad de acoger un acto que se celebra todos los años por estas fechas de manera itinerante entre los concejos participantes. "Esta nutrida representación del municipalismo asturiano sirve para algo más que mantener una tradición; este brindis es símbolo de cooperación, de respeto institucional, y muestra esta forma tan nuestra de entender el municipalismo. Desde hace medio siglo realidades muy distintas y con colores políticos de toda variedad compartieron y compartimos una misma vocación: servir, cuidar y hacer avanzar a sus vecinos", defendió la forista, que reivindicó también que "gobernar desde lo local es escuchar, dialogar y buscar soluciones concretas para la vida cotidiana". A su juicio los concejos reunidos esta mañana y todos los integran la comunidad autónoma tienen "un legado compartido" con esta cooperación histórica que ha de conservarse.

Respecto a los deseos para el próximo año, Moriyón pidió "vivienda asequible para quienes quieren quedarse, volver o empezar un proyecto de vida" en Gijón y Asturias. También que "las familias noten un respiro en la economía diaria" y en "cosas tan básicas como llenar la cesta de la compra", algo que puede complicarse en hogares vulnerables especialmente por estas fechas. Quiso brindar la forista por un 2026 en el que los ayuntamientos puedan "trabajar desde sus competencias sin corsés ni trabas" para poder ser "robustos, cercanos y ante todo útiles". Insistió en la importancia de la "cooperación leal entre administraciones", que a su juicio es "una de las fortalezas" del municipalismo asturiano.

Cecilia Pérez pide que el superávit de los ayuntamientos "se pongan a servicio de los vecinos"

Cecilia Pérez tomó el relevo a la forista frente al atril y señaló que "ya es una buena noticia" poder reunir a esta representación de regidores un año más. "Este brindis está consolidado como una tradición cargada de afecto y complicidad. Más allá de los colores (políticos) y las siglas, lo que nos une es algo muy sencillo y, a la vez, exigente: el compromiso diario con nuestros concejos", afirmó. Consideró la de El Franco que existen "motivos para brindar" y deseó por un 2026 con "salud, convivencia y paz, que nunca es un deseo retórico", y también por "algo municipal y poco poético, pero imprescindible: la certidumbre para responder a las necesidades de la ciudadanía. Parecía así Pérez recoger el guante de Moriyón cuando hablaba de trabas y corsés, y en su caso señaló de manera más clara: "De cara al 2026, desde la FAC pedimos que el superávit de 2025, y no solo el del 2024, pueda ponerse a servicio de los vecinos. Y que la regla de gasto deje de ser una carrera de obstáculos permanente". El resto de políticos asentía con la cabeza. Aclaró Pérez que la idea "no es gastar más, sino gastar mejor, con responsabilidad y sentido común".

La presidenta de la FAC pidió también que el municipalismo "tenga en cuenta la diversidad de los municipios". "Grandes y pequeños, urbanos y rurales, costeros e interiores. No todos son iguales, pero todos son igual de necesarios", defendió. Destacó, también, "un motivo especial para brindar": que la sangría demográfica en Asturias apunta a una tendencia más contenida. "No es un dato menor y esperamos que en 2026 se mantenga y que nuestros concejos sigan creciendo", señaló Pérez. Deseó también un 2026 "en el que no falten presupuestos".

Mariví Monteserín desea un 2026 con turismo sostenible y una inteligencia artificial bien empleada

La regidora de Avilés, Mariví Monteserín, agradeció también su invitación a "un acto entrañable" que para ellas es "un acto significativo de algo que ocurre en nuestra región: la cooperación entre ayuntamientos". Señaló que esta alianza "es una seña ya de identidad de Asturias". Sobre los deseos para el próximo año, recalcó que el primero, para ella, es ese, seguir cooperando, y que esa ayuda entre concejos no se limita a las grandes ciudades e incorpore "al espacio rural de Asturias", parte de "una identidad común" en la región.

Señaló también la avilesina que en 2026 se cumplirán 40 años de la firma de adhesión a la Unión Europa. "Una firma que se hizo con un asturiano, un avilesino: Fernando Morán", recordó. "Va a ser un año de reivindicación y manifestación de la importancia que ha tenido y tiene para la Unión Europea para que Asturias saliese adelante, y también la importancia que tiene Europa como espacio común entre todos sus países", razonó. "Reforzar la posición de Asturias ante Europa es un reto importante. Tiene que ver con nuestra industria, claro, pero también con la recuperación de nuestro patrimonio, que está ligado a otra actividad importante: el turismo sostenible e inteligente", añadió.

Un tercer propósito para Monteserín es "la mejora de las prestaciones sociales y de los servicios públicos" y recalcó que Avilés acogerá entre junio y septiembre la primera Bienal Climática. Aprovechó la ocasión para invitar a la misma a todos los presentes. Reafirmó, por último, el apoyo de Avilés a la campaña por la capital europea de la cultura que lidera Oviedo.

Alfredo Canteli brinda con esperanza por la capitalidad cultural

Por último, Alfredo Canteli, regidor ovetense, señaló estar "encantado" de que el brindis político de este año tocase en Gijón y con "una alcaldesa amiga" como anfitriona. Al ser el último en hablar, no quiso repetirse y dijo estar de acuerdo con el resto de intervinientes, y agradeció especialmente la colaboración general que dice estar recibiendo de concejos vecinos "para esa carrera tan importante" por la capitalidad europea. "Es algo que afecta a todos los municipios, a Asturias. Así os lo dijimos y lo entendisteis perfectamente. Os fuimos visitando, pidiéndoos que os integraseis, y lo hicisteis. Estamos recorriendo un camino muy difícil, pero lo hacemos juntos", agradeció.

Usó un símil futbolístico: "Estamos en el primer tiempo de un partido muy importante para Asturias". Porque, recordó, Oviedo tiene aún que pasar el primer corte de las candidaturas nacionales presentadas. Canteli, por ahora, se muestra optimista: "¿Pasaremos ese corte? Yo creo que sí; estoy convencido". Será a partir de ese corte cuando comience de veras "un reto muy importante" que el ovetense pide afrontar con ilusión. "Claro que lo podemos lograr, pero tenemos que creérnoslo y lucharlo todos unidos. Parecía imposible, pero entre ayuntamientos con gestiones diferentes hemos encontrado apoyos e ideas que fueron recogidas en la candidatura. Ahora tenemos que ir todos a tope. Os pido que nos sigáis ayudando", concluyó.

Los regalos: dulces y libros

También como manda la tradición, los cuatro políticos intercambiaron pequeños obsequios tras los discursos. Cada uno barrió para casa, así que Pérez se trajo conservas de El Viejo Pescador, una marca artesana de Tapia de Casariego, y Monteserín entregó unos clásicos mantecados de Avilés y un libro editado por el Ayuntamiento sobre la historia del teatro local, el Palacio Valdés. Canteli regaló los que a su juicio son "los mejores bombones del mundo", los de Peñalba, y Moriyón las también tradicionales princesitas de La Playa.