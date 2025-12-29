Las asociaciones de pacientes de Gijón ven "necesario" otro hotel sociosanitario / .

Beneplácito general entra las asociaciones de pacientes de la región con socios en la ciudad a la idea del gobierno local, publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, de destinar la antigua comisaría de la Policía Local a crear un nuevo hotel de asociaciones sociosanitarias. La falta de espacios propios y asignados están generando ya problemas logísticos a entidades como Aenfipa (Asociación de Enfermos Neuromusculares, Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Principado de Asturias), que teme tener que iniciar el primer trimestre del año sin poder abordar todo su programa de rehabilitación funcional por no tener una sala habilitada para ello. Otras, como Abrazos Verdes –que apoya a personas en duelo por suicidio–, buscan una habitación propia en la región y valorarían asentarse en Gijón de surgir la oportunidad. "Los que estamos en asociaciones más pequeñas no tenemos recursos para autofinanciarnos una sede propia", razona Alba López, su presidenta.

Incluso las entidades que ya cuentan con espacios asignados en locales municipales apoyan una iniciativa que este periódico daba a conocer ayer con explicaciones de la alcaldesa Carmen Moriyón, que aseguraba que el gobierno local había recibido varias peticiones del sector para contar con nuevos espacios. "Muchas asociaciones aún no tienen locales aceptables. No todo el mundo tiene la suerte que tenemos nosotros. Es de justicia brindar recursos nuevos siempre que sean asociaciones sin ánimo de lucro", completa Concha Meana, presidenta de la Asociación Democrática de Familias con Alzhéimer (Adafa).

El equipo de Mena está en el hotel de asociaciones de Moreda, que se encuentra "en muy buen estado". Los otros dos recursos disponibles en la ciudad –en Hermanos Felgueroso y en la avenida de Galicia–, sin embargo, ofrecen espacios más pequeños y, sobre todo en el primer caso, en unas condiciones que no acaben de convencer a muchos usuarios. "Lo de Hermanos Felgueroso es imposible. Hay muchos problemas de humedades y allí no se puede hacer terapias de rehabilitación a pacientes", asegura Alicia Suárez, presidenta de Aenfipa, que aplaude la idea de la comisaría. "Solo sé lo que salió en prensa, pero sería maravilloso habilitar otro espacio público como ese. En mi asociación llevamos tres o cuatro años solicitando más espacio", cuenta. Su grupo cuenta con un despacho de "tres o cuatro metros" en Moreda, y para brindar servicios tiene que servirse de las salas de uso múltiple, pero no siempre están disponibles ni pueden albergar al volumen de usuarios que ellos atienden. "En Gijón tenemos casi 300 socios y hay actividades que simplemente no podemos hacer en la ciudad porque no tenemos dónde hacerlo. En Oviedo tenemos una sede de 200 y pico metros y en Avilés un despachito y salas compartidas con más disponibilidad", razona.

Junto a esta agrupación, al menos otras dos asociaciones locales –la que atiende a personas con lupus y la que acompaña a personas ostomizadas– también han trasladado al Ayuntamiento su necesidad de contar con más espacios propios o ampliar la red de salas compartidas para garantizar su disponibilidad. Rogelio García, de Alcer Asturias –atiende a enfermos renales–, confirma que en Hermanos Felgueroso ha habido "problemas serios de humedades", si bien agradece que en el caso de su local sí han logrado una readecuación reciente que por ahora les sirve.

María José Álvarez, de ELA Principado, valora también positivamente la idea de sumar nuevos espacios para las asociaciones, aunque ella sigue pensando que "el lugar ideal" sería Prendes Pando. "Muchas veces lo que se necesitan son espacios comunes, que se pueden compartir, y que sean accesibles", cuenta. "Yo estoy contentísima con nuestro sitio en Moreda, pero nos tocó en el segundo piso y hay que caminar hasta llegar al ascensor: muchos socios llegan agotados por su estado físico", añade.

Alba López, de Abrazos Verdes, entiende también que sumar nuevos espacios para el sector ayudará a que asociaciones pequeñas puedan quitarse un dolor de cabeza de encima. "Es siempre una buena noticia para las asociaciones que no tenemos posibilidad de autofinanciarnos y dependemos de recursos públicos", señala. El "gran objetivo" de la entidad, de hecho, es lograr un espacio fijo para la asociación el año que viene, si bien por ahora la entidad trata de centralizar sus recursos en Oviedo. "Si eso no pudiese ser, está bien saber que hay lugares donde se están dando facilidades", señala.