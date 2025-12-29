Aviso para los conductores: cortes de tráfico y restricciones por la carrera San Silvestre de Gijón

Gijón se prepara para despedir el año de forma muy deportiva. Como es tradición, la popular carrera San Silvestre del próximo miércoles, día 31. Una prueba que este 2025 se amplía aún más, con 200 nuevos dorsales para llegar a un total de 7.400. De ellos, 5.200 están previstos para la prueba grande y 2.000 para las de menores.

La carrera motivará eso sí restricciones de tráfico por varios puntos de la ciudad, tanto por el recorrido de los pequeños como el más multitudinario. “Al tratarse de un recorrido que afecta a una buena parte de la villa y la participación en la prueba multitudinaria, recordamos a la ciudadanía que siga las indicaciones del voluntariado de la organización, de Protección Civil y agentes que velarán por la seguridad de la prueba”, recomiendan desde el Ayuntamiento.

Asistentes a la presentación de la San Silvestre de Gijón, con la camiseta de la prueba. / Juan Plaza

La primera prueba, el recorrido de menores, arrancará a las 16.00 horas desde la avenida de Castilla hasta la Antigua Pescadería Municipal.

A las cinco está previsto el inicio de la San Silvestre. Será desde la avenida de Castilla y el recorrido discurrirá por la avenida de Rufo García Rendueles, calle Menéndez Pelayo, avenida de la Costa, Puerta de La Villa, avenidas de Schulz, Manuel Llaneza y Pablo Iglesias, calle General Suárez Valdés, avenidas de Castilla y Rufo García Rendueles, calle Jovellanos y Cabrales hasta llegar a la meta en la Antigua Pescadería.

Accesos al barrio de Cimavilla

Además de las restricciones de tráfico, que se irá recuperando una vez se vaya completando el recorrido por parte de todos los corredores, se prohibirá el estacionamiento en Rufo García Rendueles desde calle Ezcurdia hasta la prolongación de la calle Caridad, calle Cabrales, zona frente a la Pescadería Municipal, y el entorno del Campo Valdés para el montaje de la meta.

El acceso al barrio gijonés de Cimavilla se realizará por la Plaza del Marqués y la calle Óscar Olavarría, una vez se proceda a estas labores, así como durante el desarrollo de las diferentes pruebas.

Con ello, la salida del barrio se realizará por Honesto Batalón y el tránsito de Las Ballenas a Claudio Alvargonzález.

Por su parte, el acceso a la avenida de Castilla será cortado previamente al inicio de las pruebas y durante estas al ser la zona de salida.

Inscripciones on line

Las inscripciones se pueden hacer on line y la recogida de los dorsales se ha programado en el módulo cubierto de la pista de atletismo de Las Mestas el día 30 de diciembre, de 12 a 14 y de 17.30 a 21 horas, y el propio día 31, de 10 a 13 horas. Rubén Velasco Uribelarrea, conocido popularmente como Rubén Uribe, uno de los principales promotores de la carrera desde el Gijón Atletismo, avisa de que "el año pasado se acabaron muy rápido, aunque el plazo era hasta el día 28. Es una prueba muy clásica del calendario asturiano y si hubiera más plazas igual se llenaban también". El coste de las inscripciones es de 6 euros para los adultos y de 3 euros para los niños.