Un concurso de fotografía taurina en Gijón rendirá homenaje a la marquesa de la Vega de Anzo

Pilar González del Valle recibirá un homenaje la próxima feria de Begoña. Con los aficionados taurinos asturianos asumiendo todavía la muerte de la marquesa de la Vega de Anzo, el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento ya tiene las bases de que su nombre y su legado permanezcan para siempre en el coso de la carretera de Villaviciosa. Por un lado, quien siempre hizo gala de su asturianía contará con un azulejo en El Bibio y, además, dará nombre a un concurso de fotografía taurina de ámbito nacional que desde la concejalía de Relaciones Institucionales se impulsará durante el próximo ciclo del mes de agosto. "Fue una persona de una generosidad extraordinaria que transmitía una alegría un entusiasmo por Gijón como pocos. Nada va a ser igual sin ella, pero creo que este premio va a ser un éxito rotundo y una buena manera de recordarla", desvela la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Nacida en Madrid y criada entre Asturias y Extremadura, Pilar González del Valle heredó en 1992 el marquesado de la Vega de Anzo. En el Principado, en especial en el palacio familiar de Castañedo (Grado), construido por su bisabuelo, y en Gijón pasaba sus veranos. Siempre llevó a Asturias por bandera, y, también, a la feria de Begoña por su gran pasión por los toros. El Bibio fue, junto a Las Ventas en Madrid y Bilbao, una de sus plazas predilectas. "Siempre ponía a Gijón delante de todo, promocionando la ciudad delante de todos sus amigos y conocidos cuando nos encontrábamos en Madrid. Era muy buena aficionada, una autoridad en la materia, que me acompañó en mis años de alcaldesa en el palco para presidir la corrida del día de Begoña. El próximo año, en lo personal, no va a ser lo mismo", confiesa Moriyón.

Pilar González del Valle siempre defendió la fiesta en Asturias, especialmente cuando desde el Ayuntamiento, el anterior gobierno local de PSOE e IU, decidió rescindir el contrato de la feria de Begoña con la empresa Circuitos Taurinos y optó por cerrar El Bibio. La marquesa de la Vega de Anzo fue de las primeras en arropar a los aficionados asturianos para lograr revertir la prohibición encubierta de los toros. Tras las elecciones de 2023, y con el nuevo gobierno de coalición entre Foro y PP en la Alcaldía, los clarines y timbales volvieron a sonar en el coso. González del Valle, ni antes ni después, se perdió una sola cita en agosto. "Viajó por todos los sitios, porque tenía amigos en todas partes, pero siempre, siempre, pasase lo que pasase, la Semana Grande Gijón y la de Bilbao eran sagradas. Como las Navidades o Semana Santa o tu cumpleaños (risas). Formaban parte de sus imprescindibles", recordaba su hija, María Ureña, actual marquesa de la Vega de Anzo, poco antes de recibir el homenaje que la Federación Taurina del Principado de Asturias le tributó a su madre el pasado mes de noviembre.

Emotivo homenaje de la Federación Taurina

El nuevo concurso de fotografía taurina, que podría recordar al que durante años organizó en Gijón la peña taurina "La Bellota", llevará el nombre de Pilar González del Valle. Desde la concejalía de Relaciones Institucionales trabajan ya en la elaboración de las bases del premio, que tendrá alcance nacional, y en la elección de los integrantes del jurado. No solo eso. El homenaje llevará también la colocación de un azulejo que se sumará al elenco de personajes vinculados con la tauromaquia cuyo nombre está inmortalizado en El Bibio.

En el patio de cuadrillas, por ejemplo, están los nombres del torero gijonés Bernardo Casielles y del ganadero asturiano Manuel San Román así como una placa que recuerda la primera corrida de toros celebrada el 12 de agosto de 1888 con Luis Mazzantini y Rafael Guerra, "Guerrita" en el cartel. También el de Loli Menéndez, la última guardesa de El Bibio, fallecida en 2024, y uno especial que recuerda a Julián López, "El Juli", tras su histórica encerrona el año de su retirada, ese mismo año, y, en especial, a la lidia del toro "Caritativo", de la ganadería de Garcigrande, el primer toro indultado en la historia de una plaza inaugurada hace ya más de 137 años.

Pilar González del Valle suma ahora un nuevo homenaje. Muchos, de varios colectivos taurinos como la Peña Cocheras y la Peña Eduardo Dávila Miura, los disfrutó en vida. "El premio va a ser un éxito, tenemos mucha ilusión por convocarlo. Y el azulejo nos parecía lo más adecuado porque fueron muchas las horas de su vida que le dedicó a la feria de Begoña. Incluso el pasado año, que vino recién operada, porque se había roto un brazo, y con un problema de salud importante, pues aún así quiso estar en Gijón porque no se lo perdía nunca. Pilar es de esas personas que se van físicamente, pero te queda esa presencia en tu vida, y, al final, están contigo", resuelve Moriyón.