Fallece a los 69 años Judith García, histórica feminista de Gijón y profesora de la Universidad Popular

El feminismo gijonés llora hoy a Judith García, fallecida a los 69 años, y que deja a sus espaldas décadas de activismo y un "ejemplo de lucha" por los derechos reproductivos de las mujeres. La fallecida fue también durante décadas trabajadora de la Universidad Popular, entidad en la que se había jubilado poco antes de la pandemia. La gijonesa deja a sus hermanos, Carmen y Guillermo García, y sus sobrinos María y Guillermo García Vega y Guillermo Menéndez. Será despedida mañana martes, a las 14.00 horas, en el tanatorio de Cabueñes.

García, bióloga de profesión, entró a trabajar en el Ayuntamiento a inicios de los años 80 como profesora de la Universidad Popular, dando cursos sobre naturaleza asturiana. Tras la fusión de esta entidad con la Fundación Municipal de Cultura, pasó a integrar la plantilla fija de este estamento municipal, ocupando los puestos de técnica de programas, primero, y de directora de programas, más tarde. Desarrolló casi toda su carrera en el Ayuntamiento salvo un periodo laboral en el Jardín Botánico.

Su trayectoria feminista fue avanzando en paralelo y desde la tertulia de "Les Comadres" destacan su lucha por el derecho al aborto. "Estuvo en el Tren de la Libertad, pero su lucha comenzó mucho antes", asegura Begoña Piñero, líder de esta agrupación. Sus compañeras Geli González y Feli Soria dicen recordar fotos de García reivindicando por los derechos reproductivos de la mujer ya en los años 80. En esta última etapa, al residir en Santurio, veía menos a este grupo de feministas, pero seguía reuniéndose con ellas en ocasiones especiales. "Siempre la recordaremos por la cantidad de aportaciones que hizo a la ciudad con libros sobre los árboles, en especial sobre los del parque de Isabel la Católica. Nadie defendía más que ella el medioambiente", señalan. "Eran una persona magnífica, con una ironía genial, y con muchas ganas de vivir la vida", se lamentan: "Es una gran pérdida".