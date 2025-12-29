Una lancha de Salvamento Marítimo se desplaza desde Gijón para sofocar el incendio en un pesquero cerca de Rivadedeva

Los cuatro tripulantes del pesquero "Nuevo Monteveo", matriculado en Gijón y con base en Bustio, fueron rescatados hoy por otro pesquero tras haberse originado un incendio a bordo, fuego que fue sofocado por la lancha de Salvamento Marítimo "Castor", que fue movilizada desde su base en Gijón ante el siniestro.

El fuego se originó cuando el "Nuevo Monteveo", un volantero de 13,10 metros de eslora, se encontraba a ocho millas náuticas de la playa de la Franca, en Rivadedeva. Los cuatro tripulantes fueron trasladados por el otro pesquero que los rescató hasta el puesto cántabro de San Vicente de la Barquera, donde les aguardaba una ambulancia.