Lara Álvarez se pronuncia entre lágrimas sobre la maternidad: "Ahora mismo, si no se da, es porque no es mi momento"

La periodista gijonesa Lara Álvarez cumplirá el próximo mes de mayo 40 años y una de las preguntas que le persiguen es: ¿Y la maternidad para cuándo? De esto y otros temas habló la asturiana en su entrevista más íntima hasta la fecha en el podcast “A solas con”, de Vicky Martín Berrocal. La expresentadora de Supervivientes confesó que estos últimos años no han sido fáciles. Muchos cambios y un reto personal: convivir con su personalidad “cambiante, muy de picos” y aprender a estar a solas y “tomar un café con mis demonios”.

Sufrió bullying de niña

La asturiana, de hecho, está en un momento de “aceptación” y de dejar atrás el dolor que sufrió cuando era niña. A los nueve años sufrió bullying tras su paso por el concurso de televisión “Menudas estrellas”, al que logró entrar tras superar a otras compañeras en el casting. A la vuelta del “talent” nadie le hablaba y comenzó el acoso. “En el recreo me tenía que esconder en el baño para evitar que me tirasen balones o piedras”, recuerda. Terminó por cambiar de colegio.

El deseo de ser mamá

Otra de las cosas que le atormentan es la maternidad. "El otro día hablando con una amiga que me decía: 'No te pierdas la maternidad...'. Ese es otro tema también super importante", dijo entre lágrimas.

"No me cierro a nada de lo que pueda pasar. Es una pregunta que se hace como muy constante: ¿Y ahora que vas a cumplir 40? ¿Y ahora qué? ¿Y no tienes pareja? ¿Y no te has planteado...? ¿Y no, y no, y no...?", continuó. "Yo confío, confío, precisamente desde este agradecimiento y desde esta sensación por primera vez... No hay prisa. Creo en el tiempo perfecto, de verdad. Entonces, si tiene que darse, se dará de una manera muy especial y estaré capacitada. Ahora mismo, si no se da, es porque no es ni momento", remato.

Se da la casualidad que el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, con el que tuvo una relación sentimental en el pasado, será padre a los 44 años. Está esperando un hijo (o una hija) junto a la periodista Melissa Jiménez, embarazada de casi siete meses.

Adiós a Supervivientes

Durante su entrevista con Vicky Martín Berrocal, la asturiana también habló de su salida de Supervivientes. “Todavía estoy descubriendo mi propósito en la vida”. Lara Álvarez confiesa que lleva dos años trabajando para conocerse más y aprender a dejarse llevar más por la intuición que por la razón. “Cuando pienso demasiado la cago”, confiesa en susurros en relación a decisiones laborales que ha tomado por “no ser desagradecida”.

Su carrera televisiva ha sido un éxito, sin embargo, era más de radio que de pantallas. Hasta que un día, cuando estudiaba periodismo, Jesús Hermida, su profesor de “tele” le dijo “señorita Álvarez, usted ha nacido para esto”. Empezó con Nieves Herrero en la radio y pronto se abrió paso en el mundo de la televisión.

Se convirtió en un personaje muy querido por la audiencia, pero se dio cuenta que debía tomar una pausa. “No todo el mundo es Nieves Herrero, ni te guía a tu favor o te tiene en cuenta”, explica. Su salida de “ Supervivientes ”, en Telecinco , ha sido una de las decisiones más difíciles de su carrera. Se sintió culpable, aunque sabía que era momento de pasar a otro capítulo de su vida.

“Dejé Mediaset sin tener un trabajo fuera”, confiesa. Sintió miedo.