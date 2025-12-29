"Los vecinos no pueden esperar más", advierte el PSOE sobre las ayudas a fachadas en Gijón

Igual que hizo en 2025, el edil socialista Tino Vaquero aprovechará el primero Pleno de 2026 para exigir del gobierno datos sobre la situación de las ayudas a fachadas pendientes de pagar a las comunidades de vecinos y una previsión sobre el posible abono a lo largo del ejercicio. Si es que se va a hacer ya que, como recordó Vaquero al presentar su iniciativa, no hay ninguna partida en el aprobado presupuesto para ello. "Veremos si hay algún remanente destinado a este fin", concretó.

"Los vecinos no pueden seguir esperando más. En este Gijón del desgobierno de la señora Moriyón donde hay dinero suficiente para su propaganda, para paseos Gastro y para actuaciones provisionales con tinte electoral es absolutamente impresentable que se deban estas cantidades a los vecinos desde hace ocho años y no haya intención alguna de pagarlas", concretó el edil socialista para quien, además, es motivo de crítica el baile de cifras que se han ido dando sobre el asunto.

"En julio de 2024 preguntamos y nos dijeron que quedaban sin resolver 155 expedientes por más de 10 millones. Y en enero de 2025 cuando volvimos a preguntar eran 171 por un total de 13,5 millones y eso que desde diciembre de 2017 no se admitían más peticiones", explicó el socialista como ejemplo del lío de cifras. En una reciente comparecencia el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, cuantificó la "deuda" en poco más de 10 millones, tras una serie de denegaciones a comunidades que habían conseguido ayudas de otras administraciones que hacían incompatible recibir la municipal.

De esas denegaciones, y alguna otra revocación, también pedirá explicaciones en el Pleno el concejal del PSOE. "Tendrán que explicarlo y justificarlo adecuadamente para no levantar sospechas, señaló.