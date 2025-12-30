Brindis en Gijón por un 2026 lleno de buenas noticias: "Ante el algoritmo, periodismo"

Solo a un tabique de distancia del salón de plenos donde suelen enfrentarse un mes sí y otro también, los ediles gijoneses cambiaban ayer la pugna por los abrazos, las sonrisas y los deseos de un Feliz Año en el tradicional brindis navideño con los representantes de los medios de comunicación que cubren habitualmente la información municipal. Carmen Moriyón ejerció de anfitriona en un encuentro donde participaron ediles de Foro, PP, PSOE, IU y Podemos; además del concejal no adscrito, Oliver Suárez. Solo falto Vox.

Y como anfitriona Moriyón se encargó –antes de que llegaran las copas, los pinchos y unos bombones con el escudo de Gijón como remate– de reconocer en un breve discurso la importancia de la labor de los medios de comunicación "para hacer posible que la ciudad esté informada, conectada y viva". "De nada sirve un progreso que nadie explica y nada significa una ciudad que no se cuenta", destacó.

Tomar el pulso de la ciudad

Festejó la Alcaldesa que Gijón "tenga la inmensa suerte de contar con medios de comunicación con vocación local, fuertes y comprometidos y con periodistas que tienen tomado el pulso a la ciudad y a sus barrios porque forman parte de ellos". Y lanzó un mensaje sobre la necesidad, cada vez mayor ante tantas vías de acceso a la desinformación, de poder tener un anclaje a la información veraz y contrastada. "Ante el algoritmo, periodismo", reclamó.

A los periodistas presentes en la sala les deseó un tiempo de descanso para recargar energía pensando en todo el trabajo que llegará tras las campanadas porque "si todo va bien, y desde aquí acertamos, 2026 vendrá cargado de buenas noticias".