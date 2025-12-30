La exposición de la colección Unicaja se despide del Palacio de Revillagigedo en Gijón con casi 9.000 visitantes

Con casi 9.000 visitantes cierra sus puertas la exposición “La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)”, una muestra que se inauguró el pasado mes de octubre con 84 obras pictóricas. “Se ha valorado especialmente en el montaje la convivencia de los artistas asturianos con otros nacionales e internacionales y, precisamente, ha generado gran interés la parte de la colección que incluye a autores como Egusquiza, Palmaroli, Hidalgo de Caviedes, el grupo de Cuenca, o Isabel Villar, cumpliéndose así el objetivo de acercar al público asturiano obras menos conocidas y que se complementan entre sí, conformando un todo”, valora Gretel Piquer, comisaria de la exposición impulsada por Unicaja.

La exposición estaba compuesta por más de 70 artistas seleccionados por el historiador Javier Barón. Una muestra con nombres propios como el gijonés Evaristo Valle, Darío de Regoyos, María Gutiérrez Blanchard, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Juan Genovés, Eduardo Úrculo, Isabel Villar o Juan Uslé. El elenco, a juicio de los impulsores, ha una “excelente acogida, tanto por el público en general, como por los profesionales del medio artístico”, ensalza Piquer.

Las obras estaban repartidas en siete secciones temáticas, que iban desde el realismo y el simbolismo hasta la abstracción, el expresionismo o la nueva figuración, y ha permitido a los visitantes “explorar cómo los artistas españoles interpretaron y transformaron las corrientes internacionales, generando estilos propios que marcaron época”.