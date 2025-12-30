El gobierno local ensalza el liderazgo en nuevas empresas: "Confían en Gijón"

El concejal forista Jesús Martínez Salvador aprovechaba ayer su comparecencia tras la última Junta de Gobierno del año para poner en valor la gestión realizada a lo largo de 2025 por el equipo de Foro y PP que lidera Carmen Moriyón –"en virtud de la cual la ciudad está avanzando a pasos importantes", sentenció– y reivindicar el liderazgo económico de Gijón dentro de Asturias usando como argumento los datos sobre creación de empresas contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicados por LA NUEVA ESPAÑA.

"Gijón es el motor económico del Principado. Tres de cada cuatro empresas que se crean en Asturias lo hacen en este concejo", explicó el portavoz de la Junta de Gobierno para quien "este hecho, objetivo e incontestable, viene a refrendar el trabajo que hace este gobierno municipal al conseguir que Gijón sea un sitio en el que las empresas confían, donde se sienten seguras y donde encuentran el clima de trabajo que necesitan para poder desarrollarse y crecer".

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, afianzaba esa reflexión horas después desde sus redes sociales. "Los datos confirman que Gijón es ya el motor económico y empresarial de Asturias. No hay mejor forma de cerrar el año y no hay mayor reflejo de que la ciudad está en el camino correcto. Gijón lidera desde lo municipal, con una hoja de ruta clara y una fiabilidad que genera confianza. Dato mata relato" fue su mensaje.

Los datos del Directorio Central de Empresas en referencia a sociedades activas a uno de enero de este año fija el total de las empresas de Asturias en 64.608, de ellas Gijón tiene 17.221: 114 más que el año pasado. Un crecimiento del 0,7% que, aunque menor que el registrado en otros concejos más pequeños tiene mayor impacto dado su volumen cuantitativo. Además, está por encima del 0,2% de subida media registrada en la comunidad. Asturias, tras crecer en 145 compañías. Gijón es la ciudad que lidera ese crecimiento.

Para el gobierno gijonés ese liderazgo en número de empresas todavía puede ir a más a partir del desarrollo de los parques empresariales previstos en La Pecuaria y Naval Azul. "Que, desde luego, van a ser los mejores ecosistemas para albergar a nuevas empresas en los próximos años en todo el Principado de Asturias", remató Martínez Salvador.

La Pecuaria ya tiene en marcha las obras de su primera fase como espacio ampliación del Parque Tecnológico de Cabueñes–ese primer espacio desde el que Gijón apostó por empresas tecnológicas y de innovación–dentro de la Milla del Conocimiento y sobre Naval Azul se está ahora mismo desde el Ayuntamiento en la fase de elaboración del plan especial que ordene urbanísticamente la zona pero también con acciones de promoción e impulso para convertir Gijón en ciudad de referencia de la economía azul, que será el eje central del espacio empresarial de El Natahoyo. Sin olvidar, que se están dando ya los primeros pasos del tercer gran espacio empresarial que se fija en el Plan General de Ordenación: el suelo que ocupara Mina La Camocha.

Naval Azul, con la reciente apertura del paseo, y la Pecuaria, con la próxima finalización de la primera fase de su urbanización permitiendo la llegada de la Universidad Europea fueron ejemplos que puso el concejal de Urbanismo para visibilizar la transformación de la ciudad que reivindica "orgulloso" el gobierno. No fueron los únicos. También recordó la reciente compra de la finca La Isla para ampliar el Jardín Botánico y la previsión de la adecuación provisional de la playa verde del Rinconín para que pueda ser disfrutada este mismo verano, que se activará a la vuelta de las vacaciones de Navidad organizando un grupo de trabajo. "Estamos recuperando espacios para la ciudadanía por toda la ciudad", concretó.

Pumariega: "La ciudad está preparada para competir y atraer talento"

La vicelalcaldesa de la ciudad, y responsable de la concejalía de Economía y Empleo, la popular Ángela Pumariega, reivindicó ayer el 2025 como un año "decisivo para el posicionamiento económico de Gijón, que es hoy una ciudad preparada para competir, atraer talento e impulsar innovación de manera sostenible". Pumariega hizo esta reflexión como acompañamiento a la descripción de las acciones que a lo largo del ejercicio que está a punto de terminar se han desarrollado desde Gijón Impulsa, la marca de la sociedad municipal de promoción económica ella misma preside. Entre estas acciones, y además de las habituales líneas de concesión de ayudas a empresas, destacaron en 2025 la puesta en marcha de un vivero de empresas de turismo activo en Leorio, la licitación de nuevas naves en Lloreda, la constitución del "Think Tank" de economía azul, el impulso a sectores emergentes como el de la economía plateada y las celebraciones alrededor del 25º aniversario del Parque Científico y Tecnológico en coincidencia con las obras de su ampliación en La Pecuaria.

"El objetivo es claro: mejorar la competitividad de nuestras pymes, facilitar que los proyectos escalen y consolidar a Gijón como un nodo de innovación y emprendimiento en Asturias y en el norte de España. Gijón Impulsa ha sido clave para convertir esa prioridad en medidas concretas: nuevos espacios, acompañamiento al tejido productivo y liderazgo en ámbitos emergentes", sentenció la vicealcaldesa.